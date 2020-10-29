Daha ekonomik iplikçilik için ideal kombinasyon

RİNG İPLİKÇİLİK DAHA İLGİ ÇEKİCİ HALE GELİYOR

Ring iplik makinaları ve kompakt iplikçilik makinaları için üç otomasyon çözümü mevcuttur: Bağlama robotu ROBOspin, bağımsız mil izleme sistemi (ISM) ve Link arabirimi. Bu çözümler, 53.000 iğe sahip ve taranmış kompakt iplik üreten bir iplikhanenin operatör sayısını %10 civarında düşürmesini sağlar. İlk tam otomatik bağlama robotu ROBOspin, iplik kopuşlarını tamamen otomatik olarak onarır (Şek. 2). Böylece, birçok pazarda uygun personel bulması zor olan ve iplikhanede hiç sevilmeyen bu işlemi otomatik hale getirir. ROBOspin, istikrarlı bir şekilde durmadan çalışarak makina çalışırken veya takım değiştirilirken gerçekleşen iplik kopuşlarını onarır.

İplikhaneler üç temel avantajdan yararlanır: Makinaların diğer işler için daha çok kullanılabilmesi, daha yüksek üretkenlik ve personel yükünün azalmasıyla personel maliyetlerinin düşmesi. İplik bağlayıcının kalitesi tutarlıdır ve artık kopsta kirlenme veya hasar görülmemektedir. Yeni G 37 ve G 38 ring iplik makinaları, fabrikadan ROBOspin ile satın alınabilir. G 36 için şu anda retrofit işlemi yapılabilmektedir. Yakın gelecekte bağlama robotu, diğer ring iplik ve kompakt iplik makinaları için de kullanılabilecektir.

ISM- İPLİK KOPUŞU ONARIMINDA ARTIRILMIŞ VERİMLİLİK

Modern Rieter ring iplik ve kompakt iplik makinalarındaki standart bir özellik olan ISM, iplik kopuşu onarımında verimliliği artırır. Operatör, iplik kopuşunun meydana geldiği eğirme pozisyonuna en kısa yoldan yönlendirildiği için gereksiz incelemelerle vakit kaybetmez. Bu, makinanın her iki ucunda, her bir seksiyonda ve her bir eğirme pozisyonunda bulunan üç aşamalı bir ekran konsepti sayesinde mümkündür. İplik kopuşunun nerede meydana geldiğini hızlıca tespit edebilmenin yanı sıra bu sistemin, operatörlerin işini kolaylaştıran iki başka yönü daha vardır. Bunlardan ilki, verimsiz eğirme pozisyonlarının kolayca tespit edilebilmesidir.

ISM, iplik kopuşu oranlarının işletim biriminde gösterilmesini sağlar. Bu sayede yüksek iplik kopuşu oranının olduğu eğirme pozisyonları hızlıca tespit edilir ve bu durumun sebepleri derhal çözülebilir. İkinci avantaj ise iğ hızında, dolayısıyla verimlilikte artış elde edilmesidir. İplik kopuşu oranlarının sürekli olarak izlenmesi, eğirme hızının optimize edilmesine olanak tanır. Yüksek iplik kopuşu oranlarının personele ekstra iş yüklememesi için iğ hızı ayarlanabilir. ISM, yeni ring iplik ve kompakt iplik makinalarına entegre edilmiştir. Tesisteki mevcut makinalara ise retrofit yapılabilir.

OTOMATİK KOPS TAŞIMA