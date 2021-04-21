“Global marka satın almak için fırsat dönemi”

Tekstil sektöründe pandemi sebebiyle birçok global markanın yaşadığı finansal sorunlar, el değiştirme ve ortaklık fırsatlarını beraberinde getiriyor. Sektörde yaşanan bu hareketliliğin Türk tekstil sektörü için fırsat olduğunu vurgulayan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “Global markaların ve tekstil tesislerinin yaşadığı finansal sorunlar, pandemi dönemini fırsata çevirmek isteyen Türk tekstilcileri için önemli olanaklar sunuyor” dedi.

Global bir marka meydana getirmenin uzun süren ve maliyetli bir süreç olduğunu vurgulayan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “Pandemi nedeniyle küresel ölçekte birçok tekstil firması şu anda zorlu ekonomik koşullarla baş etmeye çalışıyor. Zorluklarla tek başına mücadele edemeyen firmaların ise bu dönemde el değiştirmesi ya da güç birliği yapmak için arayışa geçmesi bekleniyor. Şu anda birçok firma seçenek olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde küresel tekstil işletmelerinin uygun şartlarda alınabilmesi ve dünya çapında bilinen bir global markaya sahip olma sürecinin bu şekilde kısaltılabilmesi mümkün.

Tekstil sektörümüz özellikle teknik tekstillerde son on yılda çok önemli yol kat etti. 2020 yılında 2,7 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatıyla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 2021 yılında ise hedefimiz 3 milyar doları aşmak. Tekstil sektörümüzün toplamında ise 11 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Teknik tekstil sektöründe uluslararası firmalar ile gerçekleştirilecek ortaklıklar ve satın almalar; teknik tekstil sektörümüzün çok kısa sürede 5 milyar dolarlara, toplam tekstil sektörümüzün ise 15 milyar dolarlara ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca gerçekleştirdiğiniz ortaklık veya satın alma sadece fiziki yatırımızı genişletmekle kalmayacak; aynı zamanda sektörümüze büyük bir know-how transferi sağlayacaktır” dedi.