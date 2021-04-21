Poliüretanlar birçok sektörün ihtiyacını karşılıyor

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Poliüretanlar bugün modern hayatın büyük bir parçasını oluşturuyor ve her alanda kullanılıyor. Endüstrinin birçok ihtiyacını karşılayan poliüretanlar, yapı sektöründe yalıtım ve yanmazlık özellikleri ile ön plana çıkıyor. Poliüretan sektöründe ürettiği ürünlerle 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Flokser Kimya, konfor, estetik, yalıtım gibi birçok kriterde mobilyadan otomotiv ve beyaz eşyaya kadar birçok sektörün ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip Flokser Kimya, teknolojisiyle katma değer oluşturmaya, gerçekleştirdiği yatırımlarla da sektörlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Flokser Kimya, konfor ve estetiğin ön plana çıktığı araç içi uygulamalardan ofis ve ev mobilyalarına, ısı ve sıvı yalıtımının önemli olduğu yapı inşaattan ayakkabı ve beyaz eşya sektörüne kadar poliüretanlar geliştiriyor. Flokser Kimya faaliyet gösterdiği alanları genişletmek için dijital dönüşümün yanı sıra Ar-Ge yatırımlarını da artırıyor.

Üretimin yüzde 40’ını ihraç ediyor

Flokser Kimya 2020 yılında bayi, distribütör kanalları ve satış ofisleriyle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya başta olmak üzere 40’tan fazla ülkede farklı sektörlere ihracat gerçekleştirdi. Şirket satışlarının yüzde 40’ını ayakkabı, yüzde 40’ını inşaat, yüzde 15’ini beyaz eşya, yüzde 5 ’ini otomotiv sektöründen elde etti.

Enerji tasarruflu ürünler gelecekte de öncelikli konular arasında

Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin Tükek, poliüretanların 2020 yılında otomotiv, beyaz eşya, ayakkabı, yapı inşaat ve mobilya sektörlerinden talep aldığını belirtti. Tükek, “Flokser Kimya olarak, sektörlerin ihtiyacına çözüm geliştirmek için çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman insan hayatına değer katmak oldu. Bundan sonra da insan hayatı başta olmak üzere, enerji tasarrufu konusunda inovatif ürünler önceliklerimiz arasında yer alacak. Ayrıca savunma sanayine yönelik özel kaplamalar, geri dönüştürülebilir ürünler ve karbon salınımını azaltacak ürünlere daha fazla odaklanacağız. Böylece poliüretanların kullanım alanını her geçen gün geliştirip, daha çok insana dokunmasını sağlayacağız” dedi.

Karanlık fabrika yatırımı bulunuyor

Kalite, üretim, güvenlik ve verimlilik süreçlerini uçtan uca dijital ve otomasyonla yürütmeyi hedefleyen şirketin, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yatırım planı da bulunuyor. Şirket, karanlık depolar oluşturup, drone ile depo sayımı yapmayı amaçlıyor. Yeni yatırımla yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörlere yönelik yeni ürünler geliştirerek, yetkinliklerini de artırmayı hedefliyor.