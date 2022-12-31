Pamuk ve Tekstil Sektörünü Talep Hareketlendirecek

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Dünya çapında devam eden enflasyon göz önüne alındığında, hükümranlık tüketicidedir ve talep, pamuk ve tekstil sektörlerini yönlendirecektir.

Batı Teksas’taki kuraklık, Pakistan’daki beklenmedik seller ve diğer faktörler nedeniyle pamuk arzı kısıtlı olacak. Tekstil sektörü ağırlıklı olarak denklemin arz tarafına odaklandı. Ancak, tekstil endüstrisini yönlendirecek olan tüketicilerin nihai ürün talebidir.

ABD, AB ve Birleşik Krallık gibi tekstil ithalatçısı ülkelerde yüksek tüketici fiyat endeks değerleri ile devam eden enflasyon, talebin belirleyici olarak önemini göstermektedir. Bu yıl, ağırlıklı olarak arz sıkıntısı nedeniyle pamuk fiyatlarında yüksek oynaklık görüldü. (Grafik)

Yukarıdaki grafik, Aralık 2021’den Eylül 2022’ye kadar 356 Kg’lık balya başına MCU-5 pamuk fiyatındaki oynaklığı göstermektedir. Fiyat 22 Mayıs’ta zirve yaparken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle artan enflasyon, yüksek yakıt fiyatları ve temel olmayan tüketim maddelerinin yavaşlaması nedeniyle ılımlaşamaya başladı.

Ev tekstilinde kullanılan ince numaralara eğrilen MCU-5 pamuğun fiyat durumunu kullandım, çünkü bu tekstiller, talep toplamının zirveye ulaştığı COVID-19 zaman diliminde talep görüyordu. Mayıs 2022’den bu yana pamuk fiyat durumu süpermarketlerdeki temel ürünlere yönelik yüksek fiyatlar nedeniyle tekstil talebinin ılımlı olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi rakamı, geçen yıla göre %8,3 artış göstererek enflasyonun hala yüksek olduğunu gösteriyor. Bu gerçek, bir bakıma ABD’deki Federal Rezerv Bankası’nı enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmeye zorlayacaktır. Daha yüksek faiz oranları ABD dolarını güçlendirecek ve bu da dolar cinsinden ticareti yapılan ithal malların maliyetini etkileyecektir. Tüketicilerin satın alma tercihlerini belirleyecek olan enflasyon Birleşik Krallık’ta ise %9,9 ile yüksek seyrediyor.

Makroekonomik durum ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, küresel tüketici güvenini azaltacak ve dolayısıyla temel olmayan ürünlerin satın alınmasını etkileyecektir.

Aruppukkottai merkezli Jayalakshmi Textiles’ın Genel Müdürü Velmurugan Shanmugam, “Normalde Hindistan’da festival sezonunun gelmesiyle birlikte ipliklere yüksek talep görüyoruz. Ama şimdi talep yok,” vurgusunda bulunuyor.

25 Haziran’da Tekstil Derneği-Güney Hindistan Birimi’nin ev sahipliğinde Coimbatore’de tekstil sektöründen yaklaşık 720 kişinin katıldığı toplantıda, tekstil sektörü için ileriye dönük planlamada arz ve talebin bütünsel resmini, makroekonomik ve jeopolitik senaryoları analiz etmenin önemini dile getirdim.

Lubbock merkezli Plains Cotton Growers, Inc.’in Politika Analizi ve Araştırma Direktörü Shawn Wade, “Talepte ılımlılık görürsek, sıkı arza rağmen pamuk piyasasının aşağı hareket etme potansiyeli var,” dedi.

Şu anda karşı karşıya olduğumuz yüksek enflasyonist durum, AB ve Birleşik Krallık’ta yüksek enerji fiyatı nedeniyle gergin durumlar ve Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç ay içinde ılımlı bir talep planlaması yapmak tekstil sektörünün çıkarına olacaktır.

Pamuk arzımız kısıtlıyken, tekstil talebi hammadde fiyat durumunu belirleyecek. Endüstri tarafından planlama, kaynakların mevcudiyetinin yanı sıra talebi de dikkate almalıdır. Tüm sorumluluk alıcı ve satıcıya ait!