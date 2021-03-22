Lila Group Tekstil Sektöründeki Yatırımlarını Büyütüyor 

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Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Lila Group, köklerinden güç alarak büyüyor. Son yıllarda hijyenik temizlik kâğıdı yatırımları ile dikkat çeken Lila Group, hali hazırda tekstil sektöründe faaliyet gösteren boyahane tesisine 55 milyon TL yatırım ve modernizasyon yapmak üzere düğmeye bastı.

Ülkemizin önde gelen temizlik kağıdı üreticilerinden Lila Group, tekstil sektöründe faaliyet gösterdiği boyahane tesisine yatırım yaparak kapasitesini büyütme kararı aldı. Grup, tekstil dünyasındaki son teknolojilerin kullanıldığı 55 milyon TL yatırım ve modernizasyon çalışmaları ile tesisin üretim verimliliğini yüzde 100 artıracak.

Lila Group Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü yeni yatırım kararı ile ilgili olarak şöyle konuştu: “ Lila Group olarak ülkemize, ekonomimize, toplumumuza sürdürülebilir değer katmaktan dolayı son derece gururluyuz. Düzenli olarak farklı sektörlerde yatırım haberlerimizi paylaşıyor, tüm hızımızla üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Tekstil sektörünün bizim için yeri hep ayrı oldu çünkü bugün temizlik kağıdı alanında dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan Lila Group’un temelleri yaklaşık 100 sene dokuma ve çırçır tesisleri ile atıldı. Bir nevi tekstil sektörü bizim ilk göz ağrımız diyebilirim. Gücünü köklerinden alan grubumuzun bugün tekstil sektöründeki yatırımlarına yenilerini eklemesinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz .”

Yeni yatırım ve modernizasyon çalışmaları verimliliği %100 artıracak

Aydın Öğücü sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut durumda 15 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekarelik boyahane tesisimizle Çorlu’daki üretim kampüsümüzde tekstil alanında da faaliyet gösteriyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak dünyanın önde gelen neredeyse tüm konfeksiyon alıcılarının tedarikçisiyiz. Tesisimizde ZDHC, Detox, Gots Organic, Repreve, Ekotex 100 Class 1, BSCI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 50001 belgeli yüksek kalitede üretim yapıyoruz. Artan rekabet şartlarında hatalı üretim yapmanın maliyeti kârlılığı etkiliyor. Biz, müşterilerimize yüksek verimlilikle üretim yaparak boyalı iplik tedarik ediyoruz. Boyahane tesisimizde üretim kapasitemiz günlük 25-30 ton kapasiteye sahip. Yeni yatırımımız ve modernizasyon çalışmalarımızla verimliliğimizi %100 artırmayı hedefliyoruz.

Yapılacak modernizasyon çalışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü kalite odaklı ihracat hedefimize hizmet edecek bu çalışma ile tüm makinelerin merkezi ve gerçek zamanlı kalite kontrolünü tam otomatik ERP entegrasyonlu MillMaster TOP adı verilen bir sistem ile sağlayacağız. Yani kaliteden ödün vermeden verimli bir üretim ortamı oluşturacağız. Ayrıca bu yatırım ve modernizasyon, kurulduğumuz günden beri hassasiyet gösterdiğimiz çevre ve sürdürülebilirlik konularında da bize önemli değerler katacak. Sonuç olarak toplamda yılda yüzde 30 enerji tasarrufu ve yüzde 25 su tasarrufu sağlayacağız. Mart başında faaliyete geçmesini hedeflediğimiz ek yatırımımızla tekstil sektöründe de ülkemiz ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak olmak gurur verici.”