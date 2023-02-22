Cumartesi , 25 Şubat 2023

Tekstil Teknik February 2023

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Denim Première Vision, canlı, iş merkezli ilk Berlin şovuna 1.600 uluslararası ziyaretçi çekti

Linkedinİki yıllık Dijital Denim Haftaları ve geçen Ekim ayında Milano’da düzenlenen ilk fiziksel gösteriden sonra, ...