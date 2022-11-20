Dilo Hindistan ITME 2022 fuarında sürdürebilirliğe odaklanacak

Paylaş

Hindistan ITME 2022, tekstil endüstrisi için önemli bir fuardır ve bu nedenle tekstil üretim sektörü içinde tekstil makine yapımı, elyaf üretimi, yardımcı ürünler ve aksesuarlardan oluşan ilgili tedarik zinciri ile diyalog için merkezi bir forum sunmaktadır. DiloGroup bu etkinliği, iğne keçelerine odaklanarak üretim teknolojilerini geliştirmeye yönelik yeni gelişmeler hakkında müşterileri ve ilgilileri bilgilendirmek için iyi bir fırsat olarak görüyor.



Tekstil endüstrisi daha da belirgin bir şekilde sürdürülebilirlik ilkelerine saygı gösterilmesini zorlayan ve yeni bir kanunlar bütünü başlatan düzenleyici otoritelerin odak noktası haline geliyor. Bu nedenle tüm sanayi sektörlerinden malzeme ve enerji tasarrufu sağlamaları istenmektedir. Tekstil makine imalatı alanı da elbette, bu inisiyatifi yakalayarak ve elyaf hamuru geri dönüşümünü teşvik ederek ve enerji, su ve yardımcı maddelerin azaltılması için çözümler sunarak önemli bir rol oynamaktadır. DiloGroup, bir dizi ortak şirketle birlikte bu zorlukların üstesinden gelmek için büyük çaba sarf etti. Bu bağlamdaki geliştirme çalışmasının odak noktaları şunlardır:

1. “Yoğun İğneleme”

Kendi başına iğneleme, yüksek enerji verimliliğine sahip mekanik bir üretim yöntemidir. Bu nedenle DiloGroup’un geliştirme çalışmaları, 30 – 100 g/m2 alan ağırlığı ile medikal ve hijyen sektörüne yönelik ince liflerden yapılmış hafif nonwovenlar için bile su ile bağlama yerine “yoğun iğneleme” ile nonwoven üretmeyi hedefliyor. Bu, çevreyle ilgili üretim maliyetlerinin yılda yaklaşık 1/3 ila 1/5 kat aralığına kadar azalmasıyla sonuçlanacaktır.

Mekanik yoğun iğneleme yönteminin hidrodinamik üzerindeki olası avantajlarına rağmen, su ile bağlama şu anda düşük alan ağırlıkları ve en yüksek üretim kapasitesi için en önemli üretim yöntemidir ve DiloGroup tarafından ortak şirketlerle iş birliği içinde ana yüklenici olarak sunulmaktadır.

2. “Elyaf Hamuru Geri Dönüşümü”

Dokunmamış kumaşlardaki lifli malzeme ve özellikle kullanılmış giysiler, yırtılma işleminde ştapel uzunluğu korunabilirse başarılı bir şekilde geri dönüştürülebilir. Klasik yırtılma işleminde, ştapel uzunlukları önemli ölçüde azalır ve bu nedenle bu lifler yalnızca termal veya akustik yalıtımda veya koruyucu tekstillerde, ulaştırma veya koruyucu örtülerde vb. daha düşük düzeyde kullanımlar için temel malzeme olarak kullanılabilir.

Kullanılmış giysilerin toplanması bağlamında tekstil atıklarının geri dönüştürülmesinde, dokunmamış kumaş üretiminde kullanılabilecek daha uzun ştapel uzunluklarına sahip lifler üretebilmek için, özel yırtma makineleri ve yöntemleri kullanılarak “filament tasarrufu sağlayan” yırtılma denen yöntemler kullanılmalıdır. Böylece ürün özellikleri daha iyi belirlenebilir ve kontrol edilebilir.

3. Katkılı nonwoven üretimi

“3D-Lofter”ın katkılı üretim yöntemi, özellikle farklı dağılmış kütlelere sahip otomotiv parçaları için uygundur; ancak giyim ve ayakkabı üretimi sektöründe kullanımları artırma potansiyeli de mümkündür.

4. “IsoFeed”-tarak besleme

Tarak besleme alanında, “IsoFeed” yöntemi, daha homojen bir tarak beslemesi için büyük bir potansiyel sunarken, makineler arası elyaf kütle dağılımındaki değişimi ve dolayısıyla son ürün kalitesini korurken elyaf tüketimini azaltır.

DiloGroup, Techtextil fuarı sırasında iğneleme teknolojisinin yukarıda bahsedilen gelişmelerini ve ayrıca daha fazla dijitalleşme için Endüstri 4.0 uygulamalarının modüllerini tartışmak istiyor. Dilo, elbette, komple nonwoven teknolojisinin sayısız evrensel ve özel uygulamaları hakkında da bilgi verecek.