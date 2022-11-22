Aksa Akrilik, sürdürülebilirliğin yol haritasını çizdi

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Türk hazır giyim sektörünün prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 15’incisi düzenlenen İstanbul Hazır Giyim Konferansı dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirdi. Sektörün liderlerinin konuşmacı olarak katıldığı konferansta Aksa Akrilik Pazarlama Müdürü Atakan Koru, “Sürdürülebilirliğin Tamamlayıcı Parçası” başlıklı konuşmasında tüketici beklentilerine odaklanan yaklaşımlarının ayrıntılarını anlattı.

Küresel modaya yön veren isimler ile dünyanın önde gelen markalarının temsilcileri, sürdürülebilir giyim ve tekstil sektöründeki gelişmeler için İstanbul Hazır Giyim Konferası’nda buluştu. Türkiye’nin tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik’in de destek verdiği etkinlikte konuşan Pazarlama Müdürü Atakan Koru, “Sürdürülebilirliğin parçaları olan üretim, tüketim ve geri dönüşüm oldukça önemli. Bizler de çalışmalarımızda özellikle sürdürülebilirliğin tamamlayıcı parçası olan geri dönüşüme odaklandık. Bunun için geri dönüştürülmüş ürünlerimizden Acrycycle ve susuz boyanan EcoDye’ı geliştirdik” dedi.

Küresel modaya yön veren isimler ile dünyanın önde gelen markalarının temsilcileri, sürdürülebilir bir dünya için tekstil sektöründe atılan ve atılması planlanan adımları paylaşmak adına İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda buluştu. Türkiye’nin tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik’in de destek sağladığı etkinlikte konuşan Pazarlama Müdürü Atakan Koru, “Sürdürülebilirliğin parçaları olan üretim, tüketim ve geri dönüşüm oldukça önemli. Bizler hem üretim hem de geri dönüşüm kısmında şimdiye kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Fakat bu süreçte bir gerçeğe gerektiği kadar odaklanmadığımızı fark ettik. Bir ürünü ele aldığımızda, bu ürünün çevreye olan etkisinin 1/3’ü üretim, geri kalan 2/3’ü ise ürünün yıkanması, kurutulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi sırasında ortaya çıkıyor. Bu bilgiden hareketle, altı önemle çizilmesi gereken nokta sürdürülebilirliğin tam olarak sağlanabilmesi için 2/3’lük etkiyi oluşturan eylemleri gerçekleştiren tüketicinin sürece mutlaka dahil edilmesi gerekliliğidir” şeklinde açıklama yaptı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN TÜKETİCİ LİDERLİĞİ GEREKİYOR”

Sürdürülebilirliğin tüketiciyi karar mekanizmasına dahil ederek sağlanacağı yönünde konuşmasını sürdüren Koru, yarını tasarlarken yeni bir bakış açısı benimsemek yerine mevcut çalışmalarla tüketici liderliğinde ilerlemenin daha uygun bir strateji olacağını dile getirdi. Tüketici araştırmalarına göre tüketicinin kullanım sırasında nasıl bir destek aradığını, daha az yıkama, daha uzun ömürlü kullanım, daha hızlı kuruma, daha az leke tutma, leke tutmama ve hızlı kuruma şeklinde sıralayan Koru, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Bu toplantının amacı daha çok satmak değil, sürdürülebilir olanı bulmak. Daha kaliteli ürünler satarak, dünya için iyi bir şey yapmak sürdürülebilirlik sürecinde tüketiciyi merkeze koymakla mümkün görünüyor.”

Başarılı bir sürdürülebilirlik politikasının, tüketicinin de karar mekanizmasına dahil edilerek sağlanabileceği yönünde konuşmasını sürdüren Koru, yarını tasarlarken bugünün çalışmalarıyla hareket etmek yerine, tüketiciyi, konunun merkezine alan yeni bir bakış açısı benimsemek gerektiğine dikkat çekti. Tüketici araştırmalarına göre tüketicinin huzursuz olduğu konuların, bir ürünün kullanıma hazır hale getirilmesi ve kullanılması sırasında doğaya bıraktığı iz olarak değerlendiren Koru, bu ihtiyacın özellikle daha az yıkama, daha uzun ömürlü kullanım, daha hızlı kuruma, daha az leke tutma ya da leke tutmama ve hızlı kuruma şeklinde sıralandığının altını çizdi. Koru, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Green Revalolution” teması altında sektörün çok değerli isimlerinin bir araya geldiği bu etkinlik, tamamlanmış bir bakış açısı sunarak sürdürülebilirliğin tamamlayıcı parçasını bulma ve plana dahil etme konusunda önemli bir adım.”