Makinalarda tamir değil bakım!

Yabancı bir işletmeye girdiğinizde, ne iş yaptığını hemen anladığınız insanlar vardır. Mesela; bir deyişle ‘’makina enerji grubu’’ veya diğer bir deyişle ‘’makina bakım grubu’’, elbiseleri, yüzleri yağlı, paslı genelde takım çantaları, bazen oksijen tüpleri, kaynak makinası ellerinde koşuştururlar. İşletmelerde genel olarak yapılan yanlış, bu insanların ‘’makine tamir’’ grubu olarak görülmesidir, aslında esas işleri ‘’makine bakım’’dır.

Yani arızaya meydan vermemek için makinaların belli periyotlarla bakımlarını yapmak. İşler çok da öyle yürümez pratikte, bu grup arızalarla uğraşmaktan bakım yapmaya zaman bulamaz ve arızalar çoğalmaya, doğal olarak işletmenin makina bakım maliyetleri artmaya başlar. Haftalık, aylık makina bakım çizelgeleri artık prosedür gereği imzalanır olmuştur. Çoğu zaman işletmelerde sadece arıza olduğu durumlarda hatırlanan bir gruptur ‘’makina bakım’’ grubu. Fabrika müdürünün en çok gözüne batan gruptur da. Makina bakım sorumlusunun odasında oturması, fabrika müdürünün gözüne diğer departmanlardan çok daha fazla batar. Oysa odasında oturuyorsa, fabrikada arıza yoktur.

Yeni makina alımlarında sadece şu danışılır ‘’Fabrikanın kurulu enerji gücü bu makinayı da çeker mi?’’ Oysa sorulacak çok şey ve hatta yazılması gereken bir şartname vardır. Kullanılacak motor markaları, invertörler, kondaktörler, termikler’e kadar her şey yer almalıdır yeni alımlarda. Neden mi?

İşletmenin sorunsuz çalışması için belli sayıda makina yedek parçaları bulundurmalısınız, makinalarınızda aynı markayı tercih ederek, makina yedek parça stok maliyetini düşürebilir ve daha rahat arıza müdahalelerinde bulunabilirsiniz. Bir maestro gibidirler, işletmelerinde sizin duymadığınız sesleri duyarlar, detone bir seste de arıza vereceğini anlarlar. ‘’Makina bakım’’ grubunun gecesi gündüzü yoktur, bu yüzden çoğu zaman sosyal hayatları yoktur. İmalatın gerçekleşmesinde tabii ki pek çok kişi ter döker ancak bu arkadaşlarımız her zaman perde arkasındadır. Yapılması gereken mutlaka bir makina bakım çizelgesi oluşturmak, buna uymak veya uymaya çalışmak, haftalık, aylık arıza raporları çıkartmak ve bunları fabrika müdürüne, çözümleriyle birlikte sunmaktır.