SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Tekstilde Türkiye’nin bayrağı dalgalanıyor”

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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Tekstil bitti diyenlere sesleniyorum; tekstil bitti diyenlere bakmayın. Tekstilde Türkiye bayrağı dalgalanıyor, açın gözlerinizi. Türkiye tekstilden daha uzun yıllar ekmek yer” dedi.

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı da olan Konukoğlu, SANKO’nun ana sponsorluğunda, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenen 14’üncü Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci

Kongresi’ne katıldı. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’nun da izlediği kongrede, Türkiye genelindeki üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümlerinden 500’ün üzerinde öğrencinin yanı sıra, öğretim üyeleri hazır bulundu. Öğrenciler, konuşmalardan önce izlettirilen ve Gaziantep’te iplikçilerin türküsü olan Haşıl’ın eşliğinde eğlendiler. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, başarılı

SANKO olmak için çok çalışmak gerektiğine işaret ederek, çok çalışmayanın ve kendisinden fedakarlık yapmayanın başarılı olmayacağını söyledi.

TEKSTİLDE TÜRKİYE’NİN BAYRAĞI DALGALANIYOR

Öğrencilere iş yaşamından kesitler anlatan ve iş başvurusu sürecinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda paylaşımda bulunan Konukoğlu, tekstil sektörünün geleceğinden endişe edilmemesini isteyerek, “Mühendis adaylarına sesleniyorum; tekstil bitti diyenlere bakmayın, tekstilde Türkiye’nin bayrağı dalgalanıyor. Açın gözlerinizi, Türkiye tekstilden daha uzun yıllar ekmek yiyecek” diye konuştu. Tekstilde İngiltere ve Fransa’nın bir asra varan hakimiyetlerinin, bu ülkelerin sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanması ile sona erdiğini anımsatan Konukoğlu, “Fransa’dan sonra tekstilde bayrağı İtalya devralmıştı. Ancak, son 20-25 yıldaki gelişmeler sonrasında Türkiye öne çıktı. Kumaşımız, tasarımımız rakip tanımaz hale geldi. Türkiye’de birikim var, tekstil bitmez. Tekstilde ekmek var. Korkmayın, mesleğinizi en iyi şekilde yapmak için çaba gösterin” ifadelerine yer verdi.

HER ÜNİVERSİTEDE TEKSTİL BÖLÜMÜ OLMAMALI

“Türkiye’de tekstil mühendisliği bölümü olmayan üniversite yok gibi” diyen Konukoğlu, şu öneride bulundu: “Böyle olmaz. Bütün bölümler, fakülteler için buna çözüm bulunmalı. Hangi üniversite veya üniversiteler tekstilde güçlüyse ki bu en fazla 2-3 olmalı,

orada kümelenme modeli uygulanmalı. Fakülte ve bölümler, yanlarına kurulacak fabrikaları ve son teknoloji makinalarla teçhiz edilmiş laboratuvarlarıyla uygulamalı eğitim vermeli. Yalnız tekstil değil, diğer bölümler için de böyle bir yaklaşım sergilenmeli. Tekstil kampüsü, makina kampüsü, inşaat kampüsü gibi sistemle daha güçlü eğitim verilmeli.” Herkesin başarı hikayesini kendisinin yazacağına vurgu yapan Konukoğlu, “Hayal edin, hedef koyun, peşinden koşun, çok çalışın” diyerek öğrencilere yol haritası çizdi. Bir soru üzerine, çalışmaya başladığı dönemde Adana Güney Sanayi’de usta olmayı hayal ettiğini, örnek aldığı kişinin ise Sakıp Sabancı olduğunu kaydeden Konukoğlu, sektörün geldiği noktayı, “Eskiden bobinde bir usta günde en fazla 12 kilogram iplik sarardı. Şimdi 6 ton iplik sarıyor” diyerek özetledi.

DİĞER KONUŞMACILAR

Sözlerine, “İdolümüz olan Abdulkadir Ağabey’den sonra konuşmak kolay olmayacak” diye başlayan ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye’nin milletçe çok çalışarak yol alacağına inandığını bildirdi. Kıvanç, “Ailenizin zenginliği sizi sivil toplum kuruluşlarında bir yere getirmez. Ancak başarılı olursanız sivil toplum kuruluşlarında yer alabilirsiniz” diyerek gençleri sivil toplum kuruluşlarında yer almaya çağırdı. İTHİB Başkanı İsmail Gülle de “İplikte, tekstilde olmamızda, vizyonuyla bize cesaret veren Abdulkadir Bey’in büyük rolü vardır” dedi ve sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı.

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