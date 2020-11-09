Kettelhack uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak yeni Monfortex hattını devreye aldı

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Yüksek kaliteli ve dayanıklı iş kıyafetleri ve yatak çarşaflarına yönelik monokrom kumaşların boyanması ve terbiyesinde bir Alman lideri olan Kettelhack GmbH, 35 yıllık hizmetin ardından mevcut Monforts sanforlama hattını bu yıl kullanımdan kaldırarak yerine yenisini koydu.

İlk hat şirket için belirleyici bir zaman olan 1985 yılında kuruldu.

1980’li yılların başında yönetimi üstlenen – mevcut CEO, şirketin sahibi ve aynı zamanda şirketi 1874’te kuran Heinrich Kettelhack’in torununun oğlu- sonraki yıllarda şirketin başarısını daha da güçlendiren bir dizi karar aldı.

1982 yılında Kettelhack, kentsel gelişim kısıtlamaları nedeniyle Rheine şehrindeki mevcut fabrikasını boşaltmak zorunda kaldı ve o sırada Avrupa tekstil endüstrisinde görülen genel bir krize rağmen mekanik ve personel yoğun süreçlere bağımlı olmayan son derece otomatikleştirilmiş yeni bir tesis inşa edip, şirketi burada yeniden konumlandırmayı tercih etti. Bu rekabetçi uluslararası satışlara daha fazla odaklanma ile uyumluydu.

1986’dan itibaren, şirketin tek renkli tekstilde uzman olarak yeterliliği, iş giysisi tekstillerinin şirketin iş kapsamının temelini oluşturmasına yol açtı.

Sadece şirketin en iyi yaptığı şeye, yani tekstillerin boyama ve terbiyesinde uzmanlığa adamasının ışığında, makine ve teknik ekipmana yapılan sürekli yatırımlar, tamamen entegre ve rasyonelize edilmiş tek kaynaklı bir fabrikanın ortaya çıkmasına yol açtı.

Önemli proses adımları

Jan Kettelhack, tekstil katma değer zincirindeki bu aşamaların, iş giysilerindeki nihai ürünün kalitesi için çok önemli olduğunu gözlemlemiştir ki bunlar günlük kullanımdaki testlere ne kadar dayandığı ne kadar rahat olduğu ve kaç yıkamaya dayanabileceğidir.

Bunun merkezinde, bir kumaşı yıkamadan önce sıkıştırarak önceden küçülten sanforlama işlemi yer alır. Bu mükemmel konfor ve uzun bir kullanım ömrü sağlamak için bitmiş bir giysideki herhangi bir kalıntı veya ilave sıkıştırmaları %1’in altında tutar.

Kettelhack fabrika müdürü Hendrik Pleimann, “Bize yıllarca kesintisiz hizmet veren eski Monfortex sanforlama hattının performansından kesinlikle şikâyet edemeyiz, fakat bazı önemli yedek parçaların tedariki giderek zorlaşıyordu, kontrol ünitesi bir nebze kararsız hale gelmişti ve üretim programımızdaki olası kesintileri riske atamazdık,” diyor. “Birçok bakımdan, yeni Monfortex sanfor makinesi mekanik güvenilirliği ve sağlam yapısı açısından eskisiyle hemen hemen aynı ancak şüphesiz günümüzün kumandaları çok daha verimli ve otomasyon özellikleri ve kontrol birimleri ile verimliliği artırmak için oluşturabileceğimiz ve analiz edebileceğimiz veriler söz konusu olduğunda, bu yepyeni bir dünya.”

Qualitex 800

İki metre genişliğindeki Monfortex hattı, üretim hızı, tüm kumaş besleme cihazlarının kontrolü, rotasyon püskürtme ve buharlama silindiri tercihleri, germe alanının genişliği ve kauçuk kayış basıncını da içeren tüm parametrelerin 24-inç renkli dokunmatik ekranı aracılığı ile kolayca otomatikleştirilmesine imkân sağlayan en Qualitex 800 denetim sisteminden yararlanmaktadır.

Entegre Compactomat sistemi çekme değerlerinin ve çekme silindirinin ve keçeli kalandırın sıcaklıklarının sürekli olarak ölçümüne ve kontrolüne imkân tanır. Veri yöneticisi tarafından 10,000’e kadar ayrı işlem parametresi kaydı oluşturabilir ve saklanabilir.

Komple hat yönetimi, süreçte kullanılan tüm malzeme tüketiminin ve su ve elektrik kullanımının üretim partisine özgü hesaplanması aracılığı ile makine durma sürelerinin analiz edilmesi ve geleceğe yönelik derhal düzeltilmesi suretiyle, optimize edilmektedir.

Gerekli her türlü ek yardım, teknisyenlere doğrudan bağlantı ve makine analizine sanal erişim ile Monforts Teleservice aracılığıyla sağlanmaktadır.

Profesyonel

Kettelhack’teki yeni Monfortex hattının devreye alınması ocak ayında başladı ve nispeten kısa bir sürede tam olarak faaliyete geçti.

Sayın Pleimann, “Bu, uzun yıllara dayanan çok iyi bir ilişkiye sahip olduğumuz ve herkesin her iki tarafta da neyin gerekli olduğunu bildiği Monforts ekibi tarafından sağlanan çok profesyonel bir kurulumdu” diyor “Operatörlerimiz yeni hattı oldukça kullanıcı dostu buldular ve her şeyin bu kadar pürüzsüz bir şekilde ilerlemesinden çok memnun olduk. Beklenmedik bir fayda da yeni hattın çok daha sessiz olması ki bu tabii ki operatörlerimizin takdir ettiği bir şeydir.”

Monfortex hattının temel özellikleri 750mm çekme silindirine sahip kompresif çekme makinesi ve 2,000 mm çapında kurutma silindiri ile donatılmış keçeli kalandırın yanında kanıtlanmış kumaş hazırlama, atkı düzeltme ve yayma birimlerinden oluşmaktadır. Hat ayrıca entegre otomatik bir taşlama ünitesini de içermektedir.

Müşteri hizmetleri

Kettelhack öncelikli olarak pamuk ve polyester yanında, yumuşaklığı ve rahatlığı bakımından iş kıyafetlerinde gittikçe popular hale gelen liyosel dokuma kumaşlar üretmektedir.

Müşteri hizmetlerinin bir parçası olarak, şirket deposunda bir milyon metrenin üzerinde ham kumaş ve en az 1,2 milyon metre terbiye edilmiş ve sarılmış standart kumaşı stok olarak bulundurmanın yanında, sürekli olarak 750,000 metre kumaşı üretimde tutmaktadır.

Bu şirket için önemli bir maliyet olsa da bu taahhüt Kettelhack müşterilerinin tamamen esnek olmasını ve bir ortak olarak ona güvenmesini sağlamaktadır.

Pleimann görüşlerini, “Yaklaşık yüz çalışanı olan bir aile şirketi olarak Kettelhack, sürekli olarak anlık üç aylık karlarını hesaba katmak zorunda olan daha büyük işletmelere göre çok farklı şekilde çalışmaktadır. Kettelhack’teki düşünce anlayışı önümüzdeki yirmi yıla ilişkindir ve işin gelecek nesil için de bugün olduğu kadar başarılı olmasını sağlamaktır. Ayrıca herkesin dahil olduğu ve aktif rol aldığı çok düz bir organizasyon yapısına sahibiz, bu da burayı çalışmak için çok güzel bir yer haline getiriyor,” sözleriyle tamamlanıyor.