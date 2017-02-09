Monforts E Control/T-CA ve Eco Line finishing ile sürekli boyama için maliyet tasarrufu

Paylaş

Monforts Textilmaschinen GmbH, 1884 yılından beri tekstil makineleri sektöründe faaliyet göstermektedir ve özellikle Dystar, Acroma, Huntsman ve Pleva gibi tanınmış endüstriyel ortaklarla birlikte, özellikle de dokuma ve örme kumaşların sürekli boyanması ve bitirilmesi için yeni teknolojiler geliştirmiştir. Küreselleşen yüzyılda, tekstil endüstrisinde iş süreçlerini optimize etmek, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde çevresel unsurları ihmal etmeden kalite ve üretim maliyetlerine dikkat edilmelidir. Tekstil pazarında beklenen yüksek kalite standardı tamamen yeni bir boyuta ulaşmıştır. Bu hem ihracat hem de iç pazarlar için geçerlidir. Islak teknoloji dahilinde dokuma ve özellikle örme ürünlerin Eco Applicator kullanılarak bitirilmesi ve boyanması için ECO Line konsepti, bu gereksinimleri karşılayan modern bir tekniktir. Monforts Eko-Line Konsepti için, tekstil finishing endüstrisinin kaynakların minimum kullanımı ile azami sonuç elde etmesine yardımcı olmak kesinlikle esastır. Bu teknik, geniş bir üretim yelpazesinde sürdürülebilir maliyet tasarrufu sağlıyor. Kumaşın kalitesini aynı zamanda daha da geliştirmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için, günümüz dünyasındaki pazar paylaşımlarını güvence altına almak ve uluslararası rekabet içinde fiyat kırma baskısına dayanabilmek için üretim ve teknolojilerin “son teknoloji” tekniklerinden faydalanılması gerekiyor. Monforts R & D, yeni ürünler, yeni ve optimize edilmiş teknolojiler için çözümler sunar, modern modada yeni perspektifler açar ve yaratır; aynı zamanda endüstrideki sürdürülebilir üretim için ihtiyaçları ve talepleri vurgular.

BOYAMA

Eko-Line Konsepti, geliştirilmiş ve rafine edilmiş E-Control ve T-CA boyama teknikleri ile birlikte, örme kumaşlar ve dokuma kumaşlar için açık renklerden gerçek koyu renklere kadar çeşitli renk çözümleri sunar.

ÇEŞİTLİ BİTİM VE BOYAMA UYGULAMALARI İÇİN ECO APLİKATÖRÜ

Bu teknikler ve prosesler, renk derinliği ve haslığı artırarak eşsiz efektler sunar; tonların çoğaltılmasını sağlar. Tekstil endüstrisinin tipik özellikleri daha büyük zorluklar olmakla birlikte çok fazla fırsata da sahiptir. Makine imalatçıları, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak, ekolojik bilinci arttırmak ve sürdürülebilirlik ve çevre koruma ile ilgili hedefleri karşılamak zorundadırlar. ECO Line teknolojisi, işlem süresini ve maliyetlerini düşürmek için gerçek bir potansiyel sunmaktadır ve bu yenilikçi sistemin ilk yatırım masrafları çok hızlı bir şekilde telafi edilebilir.

#Monforts #sürekliboyama #boyama #maliyettasarrufu #maliyet #tasarruf