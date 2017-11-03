ITEMA büyümesini sürdürüyor

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Itema, dünyanın en büyük özel hazır dokuma çözümü sağlayıcısı, birinci sınıf dokuma makineleri, yedek parçalar ve entegre hizmetler de dahil olmak üzere, teknik kompozit ürünlerin önde gelen tedarikçisi ve azınlık hissesi olan Lamiflex’deki hisselerin% 61’ini satın alma sözleşmesini imzaladı. Satın almalar, Itema’nın ve pay sahiplerinin, yani% 60’lık pay ile Radici ailesi ve geri kalan% 40’ı ile Arizzi e Torri aileleri, genişlemeyi hızlandırmak ve sonuçta Itema’nın uzun vadeli kârlılığını sağlamak için geniş bir stratejinin parçası oldu ve her birinin ana faaliyet alanlarının müşterek gelişimine katkıda bulunacak önemli ölçek ekonomileri sunan inovasyon odaklı şirketlerin kazancıyla tamamlayıcı ve yüksek büyüme oranlarına sahip piyasalarda çeşitlilik kazandı. “Itema Group’un dokuma tezgahlarının satışlarını iki kat artarak yılda ikiye katlayan olağanüstü beş yıllık bir dönemin ardından Şirket, genişleme hızını hızlandırmak ve hızlanmak için liderliğini hedefli satın almalar yoluyla küresel erişimi güçlendirmeye hazır durumda” dedi Itema Group CEO’su Carlo Rogora.

“Lamiflex ve NoeCha’yı ileriye dönük düşünce misyonları ve yenilikçi yaklaşımları nedeniyle seçtik, bu da en iyi performansa sahip, gelişmiş makinelerin tedarikine olan bağlılığımıza mükemmel şekilde uyuyor. Güçlü yönlerimizi bir araya getirdiğimizde, şüphesiz, yenilikçi, son derece teknolojik olan ürünlerin geliştirilmesi ve imalinde yeni başarılara ulaşacağız. Itema, Lamiflex ve NoeCha müşterilerine dünya çapındaki üretim alanlarında ve ajanların ve distribütörlerin küresel bir ağında yalın üretim konseptlerine dayanan yapılandırılmış bir organizasyonu garanti edecek “diye belirtiyor Rogora. “Bu ilk satın alma turunun çeşitlendirme stratejimiz için önemli bir gelişme noktası olarak görev yapacağına ve yakın gelecekte olumlu sonuçlar doğuracağına, önemli sinerji yaratmaya ve müşterilerimize ve hissedarlarımıza değer katacağımızdan eminiz.” Merkezi Bergamo eyaleti olan Ponte Nossa’da bulunan Lamiflex, karbon, cam ve Kevlar gibi kompozit malzemeler konusunda uzmanlaşmış ve dokuma makineleri kadar geniş çapta endüstrilere hitap eden(tıp ve havacılık alanlarında), endüstriyel uygulamalara olağanüstü çok yönlülük ve uyarlanabilirlik sağlayan yenilikçi çözümler ve patentli yeni ürünler portföyü sunmaktadır. Bergamo merkezli NoeCha, devrim niteliğinde geniş format endüstriyel UV-LED flatbed dijital baskı makinası, NoeCha ONE gibi foto-gerçekçilik ve yüksek etkililik için yüksek teknoloji baskı çözümleri sunan hızlı büyüyen bir genç şirkettir. NoeCha, yerli 600dpi x 600dpi görüntü çözünürlüğü ile üretim hızlarında 3.2×2 metreye kadar farklı türde ve boyutta malzeme üzerinde mükemmel basılabilirlik sağlar. Itema Group’un hareketi, Itema, Lamiflex ve NoeCha’nın yanı sıra RadiciGroup şirketlerinin faaliyet gösterdiği ve sadece tekstil makineleri sektöründe değil, aynı zamanda yeni, oldukça yenilikçi olarak büyüyen tedarik zincirleri boyunca önemli sinerjileri yaratacak ve teşvik edecektir. Sektörler, örneğin kompozitler ve dolayısıyla birlikte, tek tek mümkün olanlardan daha rekabetçi olabiliyorlar. Bu satın almalar, döngüsel, daha çevreci bir ekonomi ilkelerine uygun olarak ortak operasyonların çevresel etkilerini azaltarak daha kısa, daha sürdürülebilir bir tedarik zincirinden türetilen avantajların sağlanmasının yanı sıra süreçlerin optimize edilmesine ve ürün performanslarının geliştirilmesine de yol açacaktır.

#ITEMA, #LAMIFLEX