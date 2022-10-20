Freudenberg, 23/24 kış modası ve lüks deri eşya koleksiyonları için sürdürülebilir malzemeleri piyasaya sürdü

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Freudenberg Performance Materials (Freudenberg), deri endüstrisi için Evolon® çevre dostu mikrofiber takviye malzemesini piyasaya sürdü. Bir başka sürdürülebilirlik vurgusu, ayakkabı endüstrisi için %100 geri dönüştürülmüş PET’ten yapılmış, bağlayıcı içermeyen strobel malzemedir. Dünyanın önde gelen yenilikçi teknik tekstil tedarikçisi, aynı zamanda, ayakkabı pazarındaki üreticilerin ve tüketicilerin artan taleplerini karşılayan nonwoven kenar kıvırma malzemesini de sundu.

Deri ürünler için Evolon® sürdürülebilir mikrofiber takviye malzemesi

Geleneksel malzemelerden farklı olarak, deri ürünler için Evolon® mikrofiber takviye malzemesi solvent ve kimyasal bağlayıcı olmadan üretilir. Freudenberg’in kendi şişe geri dönüşüm tesisinden %80 geri dönüştürülmüş PET içerir.

Evolon®, Freudenberg’in Colmar, Fransa’daki üretim sürecinin son derece sürdürülebilir olduğu tesisinde üretilir: STeP by OEKO-TEX® sertifikasına sahiptir ve OEKO-TEX® kriterlerine göre DETOX TO ZERO’ya tamamen uygundur. Ayrıca, daha kısa ulaşım yolları, Avrupa deri eşya endüstrisindeki oyuncular için tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

Bağlayıcı içermeyen strobel malzemesi

Freudenberg’in bağlayıcı içermeyen strobel malzemesi %100 geri dönüştürülmüş PET’ten yapılmıştır. Malzeme, güvenilir izlenebilirlik için GRS sertifikalıdır. GRS sertifikası, geri dönüştürülmüş malzemelerin strobel malzemesi içindeki payını tanır. Bu, müşterilerin ayakkabılardaki toplam geri dönüştürülmüş malzeme miktarını hesaplamasına olanak tanır. Ayrıca, tek bileşenli malzemenin kendisi tamamen geri dönüştürülebilir. Performans açısından malzeme hafiftir ve aynı zamanda yüksek bir gerilme mukavemeti gösterir.

Dokunmamış kıvırma malzemesi

Dokunmamış kumaştan üretilen yenilikçi kenar kıvırma malzemesi, yüksek kalıcı kalıplanabilirlik ve şekil korumayı esneklik ve yumuşaklık ile optimum şekilde birleştirir. Bu benzersiz kenar kıvırma malzemesi, üreticilerin üretim maliyetlerini düşürmelerini sağlarken tüketiciler artan konfordan faydalanır. Geleneksel örgü kumaş bazlı kenar kıvırma malzemeleriyle karşılaştırıldığında, Freudenberg’in dokunmamış kenar kıvırma malzemesi çok yönlü esneme özellikleri, iyileştirilmiş uyum, daha fazla tasarım özgürlüğü ve azaltılmış ağırlık sunar.