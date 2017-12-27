İhtiyacınız Olan Verimlilik Yeni EFI Reggiani Basıcı Ile VOGUE’da

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Tekstil endüstrisinin en iyi dijital üretim ekosistemi, yeni yazıcı ve Fiery dijital ön uç kullanımının başlatılmasıyla ShanghaiTex’te genişliyor.

Kıyafet üreticileri 27-30 Kasım tarihleri arasında Shanghai New International Expo Center’da sergilenen Electronics To Imaging’in inkjet baskısı, dijital ön uç (DFE) ve üretim iş akışı teknolojilerini kullanarak yüksek verimlilik seviyeleri, yeni fırsatları ve büyümeleri ile kazanabilirler . Ekranda sergilenen yeni ürünler EFI Reggiani VOGUE, moda uygulamalarında üstün kaliteli tekstilde baskı için tasarlanmış endüstriyel bir tekstil yazıcıdır. EFI Reggiani’nin tekstil görüntüleme konusundaki 70 yıllık tecrübesine dayanan yeni yazıcı, EFI Reggiani dijital yazıcı ürün gamında en gelişmiş, en ileri teknoloji tekstil ürünüydü ve kullanıcılara en doğru ve en doğru şekilde baskı yapmak için daha kesin hız ve gerginlik hakimiyeti kazandırır. EFI Reggiani Genel Müdürü Adele Genoni’ye göre “Giysi ve aksesuar, spor giyim ve ayakkabılar için de EFI Reggiani VOGUE bunu başarabilir.” “Yeni yazıcı, Optitex 2D / 3D tasarım yazılımı, Reggiani dijital yazıcılar ve mürekkepler ve en yeni Fiery® proServer ürün yelpazesi dahil olmak üzere ürünlerin tüm EFI Ekosistemiyle birlikte, moda alanı için etkili, daha verimli bir üretim modeli oluşturuyor” dedi.

MODAYA UYGUN VERİMLİLİK VE ÖNEMLİ TASARRUFLAR

ShanghaiTex’deki EFI standında bir ilke imza atan VOGUE modeli, endüstriyel elektronik tekstil baskıları için yeni elektronik ve en iyi yenilikleri bir araya getirecek EFI Reggiani yazıcı serisindeki ilk modeldir. 16 baskı kafası, 8 renk ve 4- 72 pikolitre damla boyutlarıyla 2,400 dpi çözünürlükte baskı yapar. Hemen hemen her türde tekstil mürekkebi kullanarak, mürekkep tasarrufu sağlayan ve makine çalışması süresince durdurmalar arasında bakımları azaltan yenilikçi bir devridaim sistemi sunar. Devridaim sistemi ayrıca, belirli klima ve nem kontrollerine olan ihtiyacı azaltır, enerji tasarrufu yapar ve genel kullanım maliyetlerini düşürür. VOGUE’da yenilikçi yeni kapalı bir baskı kafası tasarımı, taşıma düzenini basitleştirir ve baskı kafasının daha kolay çıkarılmasını sağlar. Çelik bir başlık plakasına sahip yeni bir kompozit vagon, tek tek kafaları hizalamanın gerekliliğini ortadan kaldırır. Yazıcı ayrıca otomatik olarak alt tabaka genişliklerini algılar, resimleri ortalar ve işler için kenar boşlukları ayarlar. Sonuç olarak, operatörler artık kumaşları yüklemeden önce ölçmeye ihtiyaç duymazlar.

TEKSTİL İŞLEVSELLİĞİNE SAHİP YENİ FIERY PROSERVER SÜRÜM 6.5

Bu yeni yazıcı ve EFI Ekosistemi’nin geri kalanı, sınıfının en iyisi performans için en yeni dijital teknolojileri içerir. EFI Fiery ProServer DFE’nin 6.5 sürümü olan ShanghaiTex’de ilk kez yer alan bir diğer ürün, tüm EFI Reggiani dijital tekstil yazıcı modelleri ile birlikte kullanılabilir ve gelişmiş renk yönetimi ve tarama teknolojisi özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar için sonuç, hassas ayrıntı tasarımlarından ödün vermeksizin, doymuş siyahlar, canlı renkler, temiz pastel ve pürüzsüz gradyanlar ile yüksek kaliteli baskılardır. DFE ayrıca, büzülme düzeltmesi ve adımlama ve tekrarlama yönetimi de dahil olmak üzere önemli üretim araçları, artı tekrarlar, renk yolları oluşturmak, mevsimlik paletleri yönetmek ve renk aralıkları oluşturmak için bir dizi tasarım aracı sunar.

FABRİKAN CEBİNDE

ShanghaiTex katılımcıları, gelecekte bulut tabanlı bir ürün olan EFI GO uygulamasına önizleme bakabilir. Bu gelişmiş yeni araç kullanıcılara tekstil üretim operasyonlarında istatistiklere ve verilere erişmelerini sağlayacak. Uygulamanın gerçek zamanlı baskı fabrika izleme yetenekleri sayesinde kullanıcılar, genel üretim maliyetleri ve performansı hakkında bilinçli bir şekilde dururken verimsizlikleri daha iyi tespit edebilir ve izleyebilir. Gelişmiş tekstil yazıcılarına ek olarak endüstri lideri LED ve UV mürekkep püskürtmeli, dar, geniş ve süper geniş format teknolojileri ve seramik dekorasyon yazıcılarını içeren EFI’nin komple mürekkep püskürtme portföyü, müşterilere daha fazla ürün özelleştirme sunarak “Imaging of Things” için kârlı olanaklar sunar.

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