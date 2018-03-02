FILTECH 2018 – Tekstil filtre malzemeleri için trendler ve yenilikler

Paylaş

13-15 Mart 2018 tarihleri arasında Almanya’daki City Cologne yine dünya çapında filtrasyon ve ayırma topluluğu için en iyi buluşma noktası haline geldi. En son filtreleme ve ayrıştırma ürünlerini, gelişmeleri, eğilimleri ve yenilikleri 380 katılımcı gösterecek. Eşsiz bir şekilde, FILTECH 2018, ıslak ve kuru parçacık ayrımı için tüm ilgili teknikleri ve cihazları sunar. Filtre maddeleri, tüm filtrasyon işlemlerinin ve sıvı veya gaz, cihaz ve çalışma koşullarındaki parçacıklar arasındaki ara yüzün belirleyici merkezidir. FILTECH 2018, filtre malzemeleri ve özellikle tekstil filtre malzemeleri için son uygulama durumunu, uygulama, üretim, ilave işlevsellik, test ve analiz, akış özelliklerinin sayısal simülasyonu ve diğerleri gibi farklı yönleriyle yansıtıyor.

Dokuma tel filtre kumaşları için, daha küçük gözenek çaplarına, daha fazla üretim ve yüksek stabiliteye doğru bir eğilim gözlemlenebilir. Parçacık tutma oranını ve eşzamanlı olarak polimerik monofilament kumaşların akış oranını artırmak için İsviçre şirketi SEFAR’ın konsepti, özel bir çift örgü teknolojisine dayanıyor. Böyle bir kumaş, ince gözenekli bir ince üst tabaka ve asimetrik membranlardan iyi bilindiği gibi kaba delikli mekanik olarak stabil bir alt tabaka içerir. Her iki dokuma katmanı da aynı tezgahta üretilir ve birbirine bağlanır. Haver & Boecker, yenilikçi bir üç boyutlu dokuma teknolojisi geliştirmiş olan bir diğer stratejiyi de hayata geçirdi. Gelişmekte olan dokuma yapısı, aynı filtre alanı için açık elek alanını önemli ölçüde arttırmakta ve böylece geleneksel yapılara kıyasla akış oranını yaklaşık iki katına çıkarmaktadır. Yeni kumaş nispeten kalın tellerle 5μm’ye kadar küçük gözenekler gösterebilir. Bu sadece daha ucuz değil, Avesta, Hastelloy, Inconel veya Titanium gibi özel malzemeler de son derece ince gözenekli filtre malzemeleri üretmek için kullanılabilir. Benzer bir dantel örgüsü GKD-Kufferath tarafından geliştirilmiştir. 5μm gözenek boyutu için, daha büyük gözenek boyutundaki geleneksel kumaşlara kıyasla% 25’lik akış hızında bir artış elde edilebilir.

Sadece yüzey filtrasyonu için dokuma tel kumaşların değil aynı zamanda derinlik filtresi için mikro ve nanofiberlerden dokunmamış keçelerin ve folaların optimize edilmiş yapılarının geliştirilmesi daha modern sayısal simülasyon teknikleriyle desteklenmekte veya hatta desteklenmektedir.

Filtre medyasının ek işlevselliği, başka bir araştırmanın eğiliminde bir gelişme gösterir. Elektrolitik olarak yüklenmiş nanofiberler, ıslanabilirliği kontrol etmek için plazma kaplaması, dokumaların özel adsorpsiyon özellikleri veya dokuma tel kumaşlarda mikro gözenekli membranların bir araya getirilmesinden bahsedilebilir. Özellikle hidrofilik mikro gözenekli membran yapılarının ve mekanik olarak dengeli dokuma tel kumaşların kombinasyonu, yarı geçirgen filtre medyasının, gaz çıkışı olmaksızın vakum veya basınçlı kek filtrelemesinin olağanüstü yeni bir yolunu ve böylece minimum enerji tüketimi gerçekleştirebilmesini sağlayabilir. Ele alınan hususlar FILTECH 2018’in yalnızca bir bölümünü vurguluyor.

#FILTECH, #2018, #tekstil, #yenilik