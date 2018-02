Epson rüzgarı Como’da esti

Paylaş

Epson Başkanı Minoru Usui: “Kumaş üzerindeki baskılar analogdan dijital ortama geçiş için olgunlaştı ve önümüzdeki yıllarda bu sektörün güçlü büyüme marjlarına sahip olacağına inanıyoruz.”

Epson’un EMEA ve Amerika Bölgeleri DTS Satış ve Pazarlama Direktörü Giovanni Pizzamiglio ile yaptığımız röportajda, Türkiye’nin Epson Monna Lisa kurulumlarında doğrudan İtalya’dan sonra ikinci önemli pazarları olduğunu ve kendileri için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Endüstri bölgesinin başkenti ve yüksek kaliteli kumaş baskısının mükemmellik merkezi olan ve dijital tekstil endüstrisinin geliştirilmesinde ön planda yer alan Como, 20-21 Kasım tarihlerinde Epson ile F.lli Robustelli ve For.Tex. tarafından düzenlenen Epson Textile R- Evolution etkinliğine ev sahipliği yaptı. İpeğin başkenti ve en önemli moda markalarının tümü için dönüm noktası olan Como, kumaş baskı endüstrisinin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynadı. Japon şirketi Epson, tüm dünyadan gelen basın mensuplarını ağırladı. Etkinliğe aynı zamanda Mona Lisa Türkiye temsilcisi Zafer Kale, Nihat Batuman ve bazı şirket yetkilileri de iştirak etti. Etkinlik öncesi sadece basın mensupları ile mini bir toplantı düzenleyen Epson’un EMEA ve Amerika Bölgeleri DTS Satış ve Pazarlama Direktörü Giovanni Pizzamiglio, Epson’un dijital baskıda yapmış olduğu yenilikler ve Como’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pizzamiglio yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. “İnkjet baskının tekstil baskısının geleceği olduğu ve buna bağlı olarak moda endüstrisinde inkjet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen baskılı kumaşların miktarının sürekli arttığı konusunda bir fikir birliği mevcut. Kumaşa doğrudan baskı, yüksek modadan hızlı modaya, teknik giyimden, kostümlere kadar geniş bir anlamda giyim piyasasına değinmektedir. Esistono poi delle nicchie come l’accessoristica: dalle borse alle cinture, passando per i foulard e le scarpe.Giovanni Pizzamiglio – Le esigenze, non solo in ambito abbigliamento, sono profondamente mutate: ognuno di noi desidera qualcosa di esclusivo e personalizzato.Her birimiz özel ve kişiselleştirilmiş bir şeyler istiyoruz. Il digitale, per il segmento del fast fashion in particolare, è perfetto: la velocità che una stampa di questo tipo permette di ottenere rende possibile lanciare molte più collezioni rispetto alle classiche due come è stato finora. Özellikle hızlı moda segmenti için dijital mükemmel. Oggi possiamo immaginare uno scenario in cui la stampa digitale sarà utilizzata, nel mondo, non in modo limitato come oggi.Genel olarak, yüksek moda / yüksek kalite ve hızlı moda pazarları, özellikle küçük miktarlarda, maliyet tasarrufundan fayda sağlar. Dijital baskı endüstrisi gelişiyor. The percentage share of printing in the global textile market is pretty small, and quality plays an important role.Bu nedenle, Epson ve ortakları – For.Tex ve F.lli Robustelli Monna Lisa projesinin gelişimini sunmak için birlikte çalışıyorlar. Monna Lisa serisinin yeni modeli olan Monna Lisa Evo Tre şu anda İtalya ve diğer ülkelerde çeşitli işletmelerde üretim yapıyor. Tekstile dijital baskı yapan bu makina, Epson, For.Tex ve F.lli Robustelli arasındaki bir iş birliğinin sonucu. Benzersiz kalite ve güvenilirlik sunmak için Epson PrecisionCore teknolojisinin entegre edildiği, tekstile baskı yapan ilk dijital yazıcı olan Monna Lisa Evo Tre, giderek daha fazla dinamik hale gelen piyasa ihtiyaçlarına cevap veriyor.” Giovanni Pizzamiglio’ya Türkiye pazarı ve Epson’un Türkiye’ye bakışını sorduğumuzda, “Türkiye, Epson için kilit öneme sahip bir pazar! Türkiye’nin Epson Monna Lisa kurulumlarında doğrudan İtalya’dan sonra ikinci önemli pazarları olduğunu ve kendileri için kritik önem taşıdığını” söyledi.

TEKSTİL BASKISININ GELECEĞİ

Toplantının odak noktası, dijital tekstil baskısı sektörünün bugünü ve geleceği oldu. Toplantı, Seiko Epson Corp. Küresel Başkanı Minoru Usui’nin açılış konuşması ile başladı. Usui, konuşmasında şunları söyledi: “Epson geçen yıl, ürünlerimizin rekabet avantajını arttırmaya devam etmeyi ve değerli ve vazgeçilmez bir ortak haline gelerek yeni alanlarda büyümeye ulaşmayı taahhüt ettiğimiz on yıllık kurumsal vizyonunun ana hatlarını belirledi. Artık analoğun yerini dijitalin almasının zamanı geldiğine inandığımız için tekstil baskısını yeni bir alan olarak görüyoruz. Bu nedenle Epson, dijital tekstil baskısı için mükemmelleştirdiğimiz ve son teknoloji PrecisionCore baskı kafalarımızın kullanıldığı orijinal ve tescilli Micro Piezo inkjet teknolojisi dahil, benzersiz teknolojik uzmanlıklar sunuyor.”

Usuri’den sonra konuşma yapan Giovanni Pizzamiglio, “Dijital tekstil baskı teknolojisi alanında öncü olan Epson ile şu anda Gruba dahil olan FOR.TEX ve F.lli Robustelli, devrim oluşturan Monna Lisa Evo Tre’nin İtalya ve diğer ülkelerde önde gelen baskı şirketleri tarafından tercih edildiğini duyurdu. Bu yeni dijital tekstil yazıcısı hızla büyüyen bu piyasaya adanmış bir cihaz. Dijital tekstil baskı piyasası 2015 yılında bir kilometre taşına ulaştıktan sonra, 2019 yılına kadar endüstride yıllık %17’lik artış olacağı öngörülüyor. Bugün dünyada dijital kumaş baskının % 2,5’ine karşı, 2025 yılına kadar dijital baskının % 25’ine ulaşacağı tahmin ediliyor” dedi.

MONNA LISA Evo Tre ZAMANI

Epson’un piyasaya sunduğu yeni dijital baskı makinesi Monna Lisa Evo Tre hakkında bilgi veren F.lli Robustelli Üretim Müdürü Sandro Robustelli ise şunları söyledi. “Tekstil sektöründeki baskı teknolojilerinin gelişimindeki bir başka adım olan Monna Lisa Evo Tre, kalite ve üretim açısından değişken piyasa ihtiyaçlarını karşılayan tek çözüm. F.lli Robustelli tarafından tasarlanan Monna Lisa Evo Tre, yenilikçi ve ayrıcalıklı Epson PrecisionCore’un tescilli baskı teknolojisine sahip. Cihazın esnekliği benzersiz daha yüksek üretkenlik kalitesi ve güvenilirlik sunuyor. Bu da yeni yazıcıyı piyasadaki çok yönlü dijital tekstil yazıcılarından biri yapıyor. Sistemin kalbi PrecisionCore, mürekkep dağılımını optimize eden bir Epson piezoelektrik kafası. La Monna Lisa Evo Tre, nata nel laboratorio della Fratelli Robustelli, ne monta 32 ed è in grado di stampare 104 metri di stoffa l’ora in altissima qualità con il 40% in meno di emissioni di Co2 in atmosfera rispetto alle macchine tradizionali e consumando il 27% in meno di acqua. Fratelli Robustelli laboratuvarında doğan Monna Lisa Evo Tre, atmosferde geleneksel makinelere kıyasla % 40 daha az Co2 emisyonu, % 27 daha az su ve saatte 104 metre kumaş baskı yapabilmektedir.”Giovanni Pizzamiglio – Epson, For.Tex (che si occupa di inchiostri e di trattamento dei tessuti) e Fratelli Robustelli (cuore ingegneristico delle nostre stampanti digitali per tessuti Monna Lisa), collaborano da oltre 15 anni unendo le rispettive expertise e competenze per offrire al mercato una Total Solution per la stampa digitale su tessuto che si adatti e risponda alle diverse esigenze del mercato.

DİJİTAL BASKI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik günümüzde tekstil endüstrisinde de önemli bir mesele. Bu nedenle Textile Solution Centre’ın “Beyond the Silk Road” (İpek Yolu’nun Ötesi) serisindeki üçüncü kitabının konusu “Dijital baskı ve sürdürebilirlik” olarak seçildi. Epson Textile Solution Centre Danışma Kurulu, For.Tex. ve F.lli Robustelli tarafından hazırlanan “Dijital baskı ve sürdürülebilirlik” konusundaki kitap, tekstil endüstrisinde çevresel etki ile ilgili en son görüşleri kapsıyor.

Şu anda Epson Group’un bir parçası ve endüstriyel tekstil piyasasında faaliyet gösteren bir kimya firması olan Textile Solution Centre ve For. Tex.’in Satış Müdürü Paolo Crespi, inkjet baskının üretimde esneklik ve kişiselleştirmeye olan günlük talebi karşılamak konusunda tekstil üretim sisteminde yeri doldurulamayan bir teknoloji olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Dijital baskının, müşterilerin ve markaların tekstil üreticilerinden ve baskı tedarikçilerinden bekledikleri çevresel etkileri azaltmayı sağladığını ve kimyasal güvenlik konusu ile ne kadar uyumlu olduğunu anlamak önemli. Bizim görevimiz, kültürel ve teknolojik yenilikçiliğin dinamikleri ve yönlendiricileri üzerinde çalışmak. Textile Solution Centre, tekstil baskı süreçlerinden biri olan dijital yenilik kültürünü yaymak amacıyla kuruldu.”

