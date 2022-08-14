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SPGPrints yeni dijital tekstil mürekkeplerinin ve üç yeni baskı makinesinin lansmanını yaparak yeni küresel marka hedefini ortaya koydu.

SPGPrints, İstanbul’da düzenlenen başarılı bir Uluslararası Tekstil Makineleri fuarında tekstil baskısına yönelik üç yeni dijital reaktif mürekkep ve üç yeni dijital baskı makinesinin piyasaya sürüldüğünü açıklamıştır. SPGPrints aynı zamanda gezegeni sorumlu bir şekilde korurken küresel tekstil ve endüstriyel baskı piyasasında güvenilen bir partner olma hedefimizi vurgulayan yeni marka yönelimini gururla açıklamıştır.

Yeni marka yönelimi

SPGPrints, ‘Yarının baskısı’ şeklindeki yeni sloganıyla yeni küresel marka hedefini ortaya koyuyor. Baş Ticari Sorumlu Charles Lissenburg şu açıklamalara yer vermiştir: “SPGPrints’in yeni marka stratejisi, sürdürülebilir bir geleceği müşterilerimizle birlikte yaratma hedefimizi örneklendirmekte ve SGPrints’in gelecekteki ürünlerine yön vermektedir. Şirketimiz, 75 yılın ardından yarının ihtiyaçlarına dayalı çözümler üretmeye devam etmektedir. SPGPrints markasının, ürünlerinin ve internet sitesinin yeni görünümü ve hissi, temsil ettiğimiz şeyleri örneklendirmektedir. Bu durum, yeni adlandırma şemamızda da yansıtılmaktadır: Doğadan ilham alan ve doğa kadar renkli.”

Performans seviyesinde üç yeni mürekkep

SPGPrints, performans seviyesinde üç yeni dijital reaktif tekstil mürekkebini kullanıma sunmak için mürekkep teknolojisinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu mürekkepler hala maliyete odaklı kalırken genel kullanıcı deneyimini iyileştirecektir.

Dijital Ürün Müdürü Jos Notermans, “Yeni mürekkeplerimiz, dijital tekstil baskısına çevre dostu bir çözüm getirmektedir. Performans seviyeleri, uygulamalarınız için doğru kombinasyonu seçmenize imkân tanımaktadır. Kurum içi geliştirme ve üretim, mürekkepleri işinize değer katan rakipsiz bir kalite ve rantabilite ile sunmamızı sağlamaktadır. Mürekkeplerimiz, en yüksek kalite standartlarına ve sürdürülebilirlik mevzuatına bağlı kalırken, başlık tıkanmaları veya baskı makinesi kafası arızaları olmaksızın gözetimsiz baskıyı garanti etmektedir.” şeklinde konuşmuştur.

N>RICH teknolojisi: Daha iyi bir gezegen için daha iyi mürekkep

“Mürekkep geliştirmedeki teknik bilgi birikimimiz ve 30 yıllık deneyimimiz doğrultusunda mürekkeplerimiz ideal renk verimliliği sunmakta ve piyasadaki en iyi boya ve kimyasallar ile üretilmektedir. Kalite bizim için daima bir öncelik olmuştur; ancak sürdürülebilirlik, şu an her zamankinden çok daha fazla önem arz etmektedir. Mürekkep bileşenlerini seçerken tüm önemli markalara yönelik bilinen ve beklenen tüm kısıtlanmış madde listelerini (RSL) göz önünde bulundurmakta ve REACH, OEKO-TEX® ve ZDHC gibi yönetmeliklere uygun hareket etmekteyiz. Tekstil ürünlerine yönelik referans kalitedeki dijital baskı mürekkeplerini geliştirmek ve üretmek için N>RICH teknolojisinden faydalanmaktayız.”

Lissenburg’un açıklamaları şu şekildedir: “Markamızın hedefi ve çevremiz ile gezegenimize yönelik işbirliğimiz doğrultusunda yeni SPGPrints dijital performans mürekkeplerinin marka adları renkli kelebeklere dayalıdır. Yeni performans mürekkepleri şu anda piyasaya sürülmektedir ve 2022 yazında tüm dünyada kullanıma hazır olacaktır.”

Gül, Yasemin ve Manolya: Üç yeni dijital baskı makinesi

SPGPrints, ITM’de ayrıca piyasaya sürdüğü yeni teknolojinin tanıtımını yapmıştır. Dijital tekstil baskısı alanındaki uzmanlığına ve 30 yılı aşkın tecrübesine dayalı olarak SPGPrints, yeni dijital ürün yelpazesine 3 yeni model ekleyecektir. Charles Lissenburg, “Yeni sloganımız ‘Yarının baskısı’nı göz önünde bulundurarak rotasyon ve dijital tekstil baskısı çözümleri sunuyoruz. Tavsiye, donanım, yazılım, mürekkep ve hizmetlerden oluşan genel teklif ile müşterilerimiz için sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atıyoruz” ifadelerine yer vermiştir.

Notermans ise sözlerini şu şekilde sürdürmüştür: “Gül, saatte 720 metre kareye kadar pik verimlilik ile rulodan ruloya kağıt süblimasyon sistemidir. Değişken mürekkep damla boyutu ve 1200dpi maksimum çözünürlük ile baskı kalitesi kusursuz olacaktır.” “Yasemin ve Manolya, müşterilerimizin dijital baskı tekliflerini arttırmalarına olanak tanıyacak kumaş sistemlerine yöneliktir. Yasemin, en ideal baskı çözünürlüğünde maksimum verimliliğe odaklanırken, Manolya da gerçek 1200 dpi ve Archer+ teknolojisi ile çıtayı yeni baskı kalitesi seviyelerine yükseltmektedir.”