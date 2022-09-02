Trützschler Man-Made Fibers endüstriyel iplikler için Optima sistemlerini tanıttı

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Trützschler Man-Made Fibers, Techtextil’de endüstriyel iplikler (IDY) için OPTIMA’yı tanıttı ve endüstriyel iplik (IDY) sektörünün başarılı OPTIMA ekstrüzyon sistemlerinin yelpazesini genişletti. Halı iplikleri için OPTIMA’ya (MO40-C, MO40-E ve TO40) ek olarak, üretim (yarı) endüstriyel multifilament iplikler için varyantlar artık hatta katıldı.

2012’den beri Trützschler, halı iplikleri (BCF- Bulk Continous Filament) ve polyester, poliamid ve polipropilenden yapılmış endüstriyel/teknik iplikler için yüksek performanslı ekstrüzyon hatları geliştirmekte ve inşa etmektedir. OPTIMA konseptinin BCF için pazar lansmanı 2019 yılında gerçekleşti ve o zamandan beri pazarlarda kendini kanıtladı. Modüler bir platform olarak tasarlanan OPTIMA, artık IDY (Endüstriyel İplik) sektöründe de çözümler içeriyor.

Endüstriyel iplik için OPTIMA sistemleri (TEC-O40 ve TEC-O80), maksimum esneklik uygulaması ve son ürün çeşitliliği ile etkileyicidir. Her iki konsept de çok çeşitli tasarım seçenekleri sunar ve nihai ürün ve üretim gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

OPTIMA, ayakkabı bağcıkları, halatlar ve ağlar için yüksek mukavemetli ipliklerin yanı sıra lastik kordları, kamyon brandaları ve hava yastıkları için düşük çekme kalitesine sahip ipliklerin üretilmesini sağlar. Hatlar modüler olduğundan, yeni pazar gelişmelerine ve nihai ürünlere hızla adapte edilebilirler.