Otomotiv tekstilleri büyük dönüşüme hazırlanıyor

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Şu anda sürücüsüz arabaları ticarileştirmek için hem köklü otomotiv üreticileri hem de Silikon Vadisi’nin teknoloji devleri tarafından çılgınca bir faaliyet ve yatırım yapılıyor.

Bunun -elektrikli araçlara geçiş de dahil olmak üzere 21. yüzyılın başından bu yana meydana gelen büyük değişimlerden sonra bile- küresel otomotiv endüstrisinin manzarasını bir kez daha tamamen yeniden şekillendirebileceğini söylemek abartı olmaz.

Tekstillerin otomotiv uygulamalarında kullanımı zemin kaplamalarını; döşeme, kayışlar, tüpler ve bantlar; lastik kordonu; Emniyet kemerleri; hava yastıkları; bileşenler; ve filtreleri içermektedir.

2018 yılında dünya çapında üretilen 91,5 milyon otomobil ve hafif araçlara giren tekstil malzemelerinin değeri 70 milyar ABD Dolarından fazlaydı ve üreticiler emisyonları azaltmak ve yakıt tüketimini iyileştirmek için daha fazla hafifleme yöntemi aradıkça tekstil içeriği artmaya devam ediyor.

Artan konfor ve geliştirilmiş güvenlik için artan talebin bir sonucu olarak, tekstil malzemelerinin kullanımı 2000 yılında orta boy bir arabada 20 kg’dan bugün yaklaşık 35 kg’a yükseldi, özellikle de metalin yerine geçen tekstil ve kompozit alt gövdelerin endüstri genelinde benimsenmesinin yanı sıra diğer başarılı ikamelerle de.

Hem yakıt tüketimini hem de karbon dioksit emisyonlarını azaltmak için ağırlığı düşürme yolunda, birçok güncel gelişme, kumaşlar ve diğer elyaf bazlı malzemeler için yeni kullanımları içeriyor.

Bu raporun son baskısının 2016 yılında yayınlanmasından bu yana otomotiv tekstil endüstrisinin küresel yapısında muazzam değişiklikler oldu. Son üç yılda, otomotiv iç mekanları için hem kumaş hem de bitmiş bileşen üreticileri arasında, özellikle de OEM’lerin Kademe 1 tedarikçileri arasında büyük bir konsolidasyon oldu. Kentsel şehirlerde otonom sürüş, elektrikli araçlar ve araba paylaşımının tanıtılmasıyla daha yıkıcı bir değişiklik olması muhtemel iken kullanım ömrü sonunda geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve hafif malzemelere duyulan ihtiyaç, tedarikçilerin stratejilerini giderek daha fazla etkileyecektir.

Bu zorlu senaryoda, Textile Media Services tarafından yayınlanan yeni bir yayın olan Otomotiv Tekstilleri: Toplam Dönüşüme Hazırlık (5. baskı), hızla değişen küresel otomotiv tekstil endüstrisinin en son analizini sunuyor. Otomotiv pazarına ve araçlarda tekstil malzemelerinin geniş kapsamlı kullanımına genel bir bakış sunan bu tamamen güncellenmiş baskı, 80’den fazla en etkili Kademe 1 ve Kademe 2 oyuncusunun profilleri ile bu endüstrinin mevcut yapısını ayrıntılı olarak inceliyor ve önümüzdeki 25 yıl içinde büyümenin nerede olacağını ve nedenini açıklıyor.

Bu yeni rapor, bu materyallerin uygulanmasını yedi ana kategoriye ayırıyor: halı, iç döşeme ve tavan döşemeleri, pasif güvenlik (hava yastıkları ve emniyet kemerleri), yalıtım, NVH malzemeleri ve dış tekstil parçaları, lastik kordu, kemerler, tüpler ve bantlar, oturma yerleri, kompozit parçalarda tekstil takviyeleri ve filtreleme (kabin ve motor)

Ekim 2019’da yayınlanan ve Adrian Wilson tarafından yazılan 340 sayfa ve 130’dan fazla tablodan oluşan bu kapsamlı pazar raporu: küresel otomotiv endüstrisini inceler; otomotiv kumaşlarını ve tekstillerini tanımlar, temel uygulama alanlarını tanımlar; Otomotiv tekstillerinin kilit üreticilerini ve kullanıcılarını profiller.

Raporun tam kopyası aşağıdaki bağlantıdan satın alınabilir:

https://www.textilemedia.com/mobiletex/automotive-textiles/