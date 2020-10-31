Korona salgınının küresel tekstil endüstrisine etkisi

20 Mayıs – 8 Haziran 2020 arasında ITMF, ITMF üyeleri ve bağlı şirketler ile dernekler arasında korona salgınının küresel tekstil değer zinciri üzerindeki etkisi konusunda 4. ITMF Korona Araştırması’nı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından toplam 600 şirket katıldı.
Küresel ölçekte, mevcut siparişler ortalama % 40’tan fazla düşmeye devam ediyor (Grafik 1). 2019 yılına kıyasla 2020 yılında beklenen ciroya bakıldığında, 3. ITMF Korona Araştırması’ndan bu yana beklentiler değişmedi.
Ortalama olarak, şirketler cirosunun % 32 oranında düşmesini bekliyor. Bölgeler arasındaki aralık Güney Doğu Asya’da – % 22 ile Doğu Asya’da – % 36 arasında değişiyor (Grafik 2).
Tekstil değer zincirindeki farklı segmentlere bakıldığında, iplikçilerden giysi üreticilerine kadar tüm segmentler siparişlerde önemli düşüşler kaydetti. Ayrıca, entegre üreticiler % -26 ile biraz daha iyi ilerlerken, diğer segmentler 2020’de cironun % 31 ila % 34 aralığında düşmesini bekliyor (Grafik 3).
Kriz öncesi seviyelere ne zaman tekrar ulaşılacağı sorulduğunda, çoğunluk (% 23) bunun 2021’in ilk çeyreğinde olmasını bekliyor ve bunu % 21’i 2021’in 2. çeyreğinde böyle olmasını bekliyor, bunun 2021’in 3. çeyreğinde de geçerli olacağı beklentisi de var. Bununla birlikte, şirketlerin % 20’si 4. çeyrek 2020’de daha hızlı bir toparlanma bekliyor (Grafik 4).