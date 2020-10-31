Korona salgınının küresel tekstil endüstrisine etkisi

Tekstil değer zincirindeki farklı segmentlere bakıldığında, iplikçilerden giysi üreticilerine kadar tüm segmentler siparişlerde önemli düşüşler kaydetti. Ayrıca, entegre üreticiler % -26 ile biraz daha iyi ilerlerken, diğer segmentler 2020’de cironun % 31 ila % 34 aralığında düşmesini bekliyor (Grafik 3).

Kriz öncesi seviyelere ne zaman tekrar ulaşılacağı sorulduğunda, çoğunluk (% 23) bunun 2021’in ilk çeyreğinde olmasını bekliyor ve bunu % 21’i 2021’in 2. çeyreğinde böyle olmasını bekliyor, bunun 2021’in 3. çeyreğinde de geçerli olacağı beklentisi de var. Bununla birlikte, şirketlerin % 20’si 4. çeyrek 2020’de daha hızlı bir toparlanma bekliyor (Grafik 4).