EGE TMF – Denizli Tekstil Makineleri Fuarı Yeni rekorlara hazırlanıyor…

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2021 Yılında Covid 19 gölgesinde rekorlarla düzenlemiş olduğu 3.EGE TMF Denizli ve İZFAŞ İLE ortak düzenlemiş olduğu FASHİON TECH İzmir Fuarlarıyla tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon makineleri sektörüne can suyu olmayı başaran İzgi Fuarcılık 15-18 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4.EGE TMF Fuarıyla yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Dokuma, Örme, Boya ve Apre, Baskı ve Konfeksiyon Makineleri, Tekstil Kimyasalları olmak üzere Denizli ve Ege Bölgesindeki tekstil üretimine uygun ürünlerin sergilendiği EGE TMF Fuarı Denizli’nin dünyaya açılan en önemli ve en büyük tekstil üretim teknolojileri fuarıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesine ait DKM-Denizli Kongre ve Kültür Merkezi Fuar alanında düzenlenen EGE TMF Fuarı DTO-Denizli Ticaret Odası himayesinde, DENİB-Denizli İhracatçılar Birliği ve KOSGEB Destekleri kapsamında, DETGİS- Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği, BASİAD- Babadağlı Sanayici İş İnsanları Derneği ve MAKSİAD- Makine Sanayicileri Derneği tarafından desteklenmektedir.

PANDEMİ DÖNEMİNİN İLK FUARI

2 yıl aralıklarla 2017, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 3 kez kapılarını açan EGE TMF DENİZLİ Fuarı, özellikle 2021 yılında Covid 19 nedeniyle oluşan pandemi sürecinde dünyada kapılarını açan ilk fuar oldu. Ayrıca uzun süre dünya gündeminde kendisine yer bulan fuar, birçok organizasyon firmasına cesaret vermiş, pandemi sürecinde gerekli önlemler alındığında fuarların düzenlenebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN İLK MİLLİ ÜRETİM YERLİ KATILIM FUARI

Biz bize yeteriz diyerek radikal bir karar alan İZGİ FUARCILIK ülkemizde MİLLİ ÜRETİM, YERLİ KATILIM sloganıyla Tekstil Makine Sektöründe katılımcısının tamamı yerli, sergilenen ürünlerin %90’ının milli üretimlerin oluşturduğu ilk fuarı da düzenlemiştir.

BİNLERCE ZİYARETÇİ, MİLYONLARCA LİRALIK TİCARET HACMİ

Yurt içi ve yurt dışından toplamda 8.321 kişinin ziyaret ettiği fuar 1 Milyar liranın üzerinde ticari işlem hacmine ulaşmıştır. Katılımcı firmaların fuardan sağlamış olduğu maksimum fayda ve gelen talepler fuarın 4. Kez düzenlenmesi için fırsat oluşturmuştur.

DENİZLİ’NİN EN BÜYÜK ENDÜSTRİ FUARI VE FUAR MARKASI

EGE TMF’ nin yükseliş trendi tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim makineleri sektöründe dünyanın en iyi ve en başarılı fuarlarından birisi haline gelmesini sağlamış, Denizli’nin ise en büyük fuarı ve fuar markası olmayı başarmıştır.

REKOR ÖN TALEP

15-18 Şubat 2023 tarihleri arasında 4. Kez kapılarını açacak olan EGE TMF Fuarı, yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Özellikle yabancı alım heyetlerinin yanı sıra yurt içerisinden binlerce tekstil profesyonellerini ağırlaması beklenen fuar, rekor bir ön taleple karşı karşıya kalmış, fuar alanının %100 doluluk oranına ulaşmasıyla tüm taleplere yanıt verebilmek için yeni yatırımları gündeme getirmiştir.

TEKSTİL MAKİNECİLERİ PLAKET TÖRENİ

Her zaman ilklerin fuarı olmayı başaran EGE TMF Fuarı ilk kez Tekstil Makineleri sektöründe başarılı firmaların ödüllendirilmesini sağlamıştır. 2019 ve 2021 yılları arasında düzenlenen törenle İhracat, Üretim, Ar-ge ve Kadın Girişimci dallarında 15 firma ödüllendirilmiştir.

YERLİ MAKİNE ÜRETİCİLERİNE DESTEK İNDİRİMİ

İZGİ FUARCILIK firması 2023 yılındaki fuar için ise yeni bir uygulamaya gitmiştir. Özellikle Yerli Üretimin Desteklenmesi amacıyla YERLİ ÜRETİCİ Belgesi olan firmalara özel indirim uygulamaya başlamıştır.

EKSTRA ÖDEMELERE SON

İZGİ FUARCILIK düzenlemiş olduğu EGE TMF DENİZLİ Fuarlarında katılımcı firmalar birçok avantajlardan yararlanmaktadır. Özellikle fuar alanında sergilenecek olan makinelerin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında kullanılan Forklift ve Vinç hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanan firmalar yine fuar alanında tüketmiş oldukları elektrik, su ve hava için ekstra ücret ödememektedir. Tüm hizmetlerin İZGİ FUARCILIK tarafından satınalması yapılarak katılımcıların belirli bir program dahilinde sorunsuz ve güvenli hizmet alması amaçlanmaktadır.

KATILIMCI FİRMALAR İÇİN ÖZEL DAVETİYELER, ÖZEL BİLLBOARD İLANLAR

EGE TMF Fuarlarında ilkler hiç bitmemektedir. Fuar katılımcılarının kendi müşterilerini ve misafirlerini davet edebilmeleri amacıyla her bir katılımcı firma için özel basılı davetiye ücretsiz olarak teslim edilmektedir. Yine tüm katılımcı firmalara ücretsiz özel online davetiye başvurusu hazırlanmaktadır. Fuar katılımcılarının fuara katılımları İZGİ FUARCILIK tarafından sosyal medyada ücretsiz sponsor ilanlarıyla duyurulurken, yine Denizli ve Uşak’ta fuardan aylar makine sergileyecek olan firmaların ücretsiz billboard ilanları asılmaktadır.

“İz bırakan fuarlar, İz bırakan sonuçlar’’ sloganıyla fuarlarını düzenleyen İZGİ FUARCILIK LTD. ŞTİ. Tekstil, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Makineleri, Tekstil Kimyasalları ve Baskı Teknolojilerinde İz Bırakan fuarlara imza atmaya devam edecektir.