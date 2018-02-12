Oerlikon – Teknoweb ortaklığı ile büyüme seyri

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2017 yılının ilk günlerinden bu yana Rainer Straub dokunmamış̧ kumaş̧ sektöründen sorumlu. Sektörün bu alanı, gelecek yıllarda Oerlikon Manmade Fibers segmentinin büyümesine bir katkı yapacaktır. Şu anda filaman sektörüne konsantre olmuş, dokunmamış kumaş çözümlerine son derece odaklı olan Manmade Fibers segmenti, ürün portföyünü genişletmeyi ve dolayısıyla kendini uzun vadede daha dengeli bir pozisyona yerleştirmeyi planlıyor. Oerlikon Manmade Fibers, Dokunmamış Kumaş Sektörü Yöneticisi Rainer Straub ile bu büyüme seyrini konuştuk:

Sn. Straub, Cenevre’de düzenlenen Index’te Oerlikon Manmade Fibers segmentinin İtalyan şirketi Teknoweb Materials s.r.l. ile stratejik bir ortaklığa giriştiğini duyurdunuz. Bu girişimin amacı tam olarak nedir ve bu ortaklık Oerlikon Neumag dokunmamış kumaş sektörünü ne düzeyde güçlendirecek?

“Bu iş birliği ile dokunmamış kumaşlar üretim sistemleri portföyümüzü hızla büyüyen tek kullanımlık dokunmamış kumaş pazarına genişletiyor. Yaklaşık 300 milyon CHF’lik pazar hacmi ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yüzde 4 ila 5 tahmin edilen ortalama büyüme oranı ile tek kullanımlık dokunmamış kumaş pazarı son derece ilgimizi çekiyor. Hali hazırda faaliyet gösterdiği teknik dokunmamış kumaş üretim çözümlerine ek olarak makine ve sistem çözümlerimiz ile gelecekte toplam dokunmamış kumaş pazarı bünyesinde hızla büyüyen alanlar ve hacim açısından daha aktif şekilde katılım göstermemize izin verecektir.”

Neden Teknoweb Materials?

“Teknoweb Materials, köklü bir bez ve diğer tek kullanımlık dokunmamış kumaş teknolojisi sağlayıcısıdır. Şirket bezler için LEVRA teknolojisi biçiminde kendi patentli ve bilhassa enerji verimli üretim prosesine sahip. Teknoweb ayrıca ileride işleme yapmak için özel gereksinimler açısından bu substratların üretiminde olağanüstü bir proses teknik bilgisine sahip. Müşterilerimiz için bu, teknoloji portföyümüze ve mühendislik yetkinliğimize yapılan optimum katkıyı temsil ediyor. Teknoweb’in proses uzmanlığı ve teknolojik yetkinliğimizin kombinasyonu bu nedenle şimdi bu pazar segmentinde yenilikçi ürünler sunmak için de gerekli ideal ön koşulları sağlamaktadır.”

Pazar bu duyuruya nasıl karşılık verdi?

“Tepki çok olumluydu. Index’te ziyaretçiler gerçek anlamda ‘kapılarımızı yıktı.’ Sayısız müşteri ve iş ortağı bize bu ortaklığı ideal yetkinlik sinerjisi olarak algıladıklarını bildirdi. Ve bizden artık yeni, yenilikçi ürünler sunmamız bekleniyor. Oerlikon Manmade Fibers segmenti bünyesinde global mühendislik ve servis ağımız ile birlikte bu, müşterilerimize mükemmel danışmanlık hizmeti sunmanın temelini oluşturuyor.”

Müşteriler sorgulamalarını kime yöneltmeli?

“Gelecekte bu da müşteriler için daha kolay olacak. Teknik uygulamalar açısından Oerlikon Neumag, iletişime geçilecek birincil iş ortağıdır ve böyle kalmayı sürdürecektir. Bu, odak noktamız olmaya devam edecek. Ve eğer tek kullanımlık ürünlerin üretim sistemlerinden bahsediyorsak ileride iletişime geçilecek iş ortağı Teknoweb Materials olacaktır. Müşterilerin ayrıca bugüne kadar tanıdığı iş ortağı ile iletişime geçebileceğini söylemeye gerek yok. Daha sonra sorgulamaları ilgili tarafa aktaracağız.”

Bay Straub, gelecek yıllarda dokunmamış kumaş endüstrisinde ne gibi trendler görüyorsunuz? Gelecek için iyi hazırlandığınızı düşünüyor musunuz?

“Müşteriler sadece en iyi teknolojiyi talep etmekle kalmıyor, ayrıca başarılı birer pazar oyuncusu olmaya devam etmelerini sağlayacak yeni çözümler de talep ediyorlar. Burada farklılık onlar için önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle bikomponent teknolojimizin de hiç şüphesiz katkısı olacaktır. Ancak filtre malzemeleri ile ilgili farklılık arayıp aramadığımızdan bağımsız olarak güçlü yönlerimizi burada optimum şekilde kullanabiliriz. Bu nedenle gelecek için kendimizi son derece hazır hissediyoruz.”

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