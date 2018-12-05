Lenzing, yeni elyafları piyasaya sürdü

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Bu yeni elyaf, Eco Disperse teknolojisi ile üretilen mevcut VEOCEL™ Lyocell elyaf portföyünün etkin performans özelliklerinden ödün vermeden gelişmiş biyolojik ve optimize edilmiş mekanik parçalanma özellikleri sunuyor.

Eco Disperse teknolojisi ile üretilen yeni VEOCEL™ Lyocell elyafını piyasaya sürdüklerini açıkladı. Yeni elyaf, gelişmiş biyolojik parçalanma özellikleri sergiliyor. Eco Disperse teknolojisi ile üretilen yeni VEOCEL™ Lyocell elyaflar, optimize edilen tuvalete atılabiliyor. Botanik kökenli VEOCEL™ Lyocell elyaflar güçlü ıslaklık mukavemeti, doğada çözünebilme ve etkin sıvı yönetimi özellikleri gösteriyor. Eco Disperse teknolojisi ile üretilen VEOCEL™ Lyocell elyafların piyasaya çıkışı, daha sürdürülebilir alternatiflerin benimsenmesinde Lenzing’in öncülüğüne olumlu bir örnek oluyor. Lenzing AG Nonwoven Segmenti Global İş Yönetimi Başkanı Wolfgang Plasser, “Kullanım kolaylığını çevreye karşı sorumlulukla birleştiren tuvalete atılabilen ıslak mendillerin temelini atarken proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Böylece tuvalete atılabilen nonwoven ürünlere olduğu kadar diğer nonwoven segmentlere de optimum kalite ve performans getirebiliriz” dedi.

Günümüzde ıslak mendillerde kullanılan nonwoven kumaşların en yaygın karışım elyafı olan doğada çözünür olmayan sentetik elyaflara (ör. polyester) karşın VEOCEL™ elyafların çok yönlülüğü, sentetik materyallere sürdürülebilir ve botanik bir alternatif oluşturuyor. VEOCEL™ Lyocell elyaflar, nonwoven ürünlere yüksek emicilik, doğal pürüzsüzlük ve en önemlisi doğada çözünebilme gibi katma değerler katıyor. Eco Disperse teknolojisi sayesinde yeni VEOCEL™ Lyocell elyaflardan üretilen ıslak mendiller yüksek ıslaklık mukavemeti gösterir ve daha kısa sürede parçalanabilir. Sürdürülebilir, kapalı döngü bir prosesle üretilen VEOCEL™ Lyocell elyafların üretim sürecinde kullanılan çözücülerin % 99’u geri kazanma suretiyle yeniden kullanılabilir.