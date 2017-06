Lenzing, Türkiye Ofisi Açıldı

Paylaş

Yüksek kaliteli botanik selüloz elyaf alanında dünya marka lideri olan Lenzing Grup, Türkiye pazarında faaliyetlerini güçlendirmek ve büyütmek için İstanbul’a üs kurdu.

Botanik selüloz elyaf üretiminde öncü olan Lenzing grubu, ilk bağımsız satış ve pazarlama ofisini 19 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da açıldı. Müşterilere daha yakın olma ve dünyanın en önemli tekstil pazarlarından birinde mevcut olma hedefleri, bu kararda etkili rol oynadı. Lenzing’in İstanbul ofisinin açılış töreni öncesinde Levent’teki yeni yerinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Lenzing AG CFO’su Thomas Obendrauf, AMEA (Asya, Orta Doğu ve Afrika) Kıdemli Başkan Yardımcısı Vineet Singhal, Türkiye & MEA Ticari Direktörü ve Lenzing Elyaf A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Eizinger, Lenzing Elyaf A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Bahar ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü Hale Saraçoğlu hazır bulunarak, hedeflerini açıkladılar. Toplantıda konuşan Lenzing AG CFO’su Thomas Obendrauf, “Amacımız müşterilerimizin bize doğru dan ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak”, diye açıklamada bulundu.“ Obendrauf, „Yeni kurumsal stratejimiz sCore TEN’e göre, müşterilerimizin yakınında olmak satış ve pazarlamanın en önemli öğelerden biri. Bu nedenle sahada doğrudan ulaşılabilir olmak çok önemli. Ve bu doğrultuda on bir kişiyi istihdam ediyoruz“ diyerek sözlerine devam etti. AMEA (Asya, Orta Doğu ve Afrika) Kıdemli Başkan Yardımcısı Vineet Singhal, “İstanbul ofisimiz, üretim tesisleri ve grubumuza ait diğer ofislerle daha yoğun bir etkileşim içerisinde olma fırsatını sunuyor. Ayrıca müşterilerimize verdiğimiz hizmeti de iyileştirecek“ diyerek görüşlerini belirtti. Yeni ofis kendi sorumluluk bölgesinde faaliyet gösterecek.

SHOWROOM TÜM MÜŞTERİLERE AÇIK OLACAK

Lenzing Türkiye ekibi, satış, iş geliştirme ve teknik müşteri hizmetleri alanlarında hizmet veren on bir çalışandan oluşuyor. Farklı LenzingTM markalı elyaflar, işlenmiş ürünler ile bitmiş tekstil ve nonwoven uygulamalarının sergilendiği bir showroom tüm müşterilere ve iş ortaklarına açık olacak. Lenzing grubunun son inovasyonları da showroomda sergilenecek. Türkiye & MEA Ticari Direktörü ve Lenzing Elyaf A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Eizinger, “Ofisimiz bir buluşma yerinin yanında her yönüyle Lenzing™ elyaf dünyasının tanıtıldığı bir yer olmalı“ görüşünü dile getirdi. Eizinger, “Müşterilerimize yakın olmak, bölgesel yeniliklere eşlik etmemize ve müşterilerimizle birlikte piyasaya yeni ürünler sürmemize yardımcı olacak. Türkiye, tekstil ürünleri işlemesinde önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra, cazip bir tüketici pazarı“ şeklinde konuştu. Lenzing Elyaf A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Bahar ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü Hale Saraçoglu, “Müşterilerimizden gelen talebin kalitesini iyileştirmek için katma değer zincirinin her aşamasında elyaflarımızın işlenme sürecine rehberlik etmemiz çok önemli“ diye açıklamada bulundular.

TÜRKİYE, LENZING İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye tekstil ürünleri ve nonwoven pazarı Lenzing için özellikle önemli. Eizinger, “Avrupa Birliğinin tekstil ithalat ülkesi olan Türkiye’yi, özellikle özel elyaflar açısından büyüyen bir pazar olarak görüyoruz. Türkiye, tekstil ürünleri işlemesinde önemli bir oyuncu olmasının yanında, cazip bir tüketici pazarı. Coğrafi yakınlığı ise bir lojistik avantaj“ olarak gördüklerini belirtti.

PAZARLAMA FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Kurumsal bir ofisin açılışıyla birlikte birçok faaliyet daha iyi planlanarak yerinde yürütebilecek. Bunlardan ilki ve en önemlisi yerli markalar ve perakendecilerle iletişim güçlenecek ve böylece ortak Marka Programları üzerinde çalışılabilecek. Ayrıca LenzingTM elyaflarının Türkiye’de marka bilincini artırmak hedefleniyor. Bu bağlamda konularında uzmanlaşmış bir takım kuruluş ve enstitülerle ortak çalışmalar ve üniversitelerle işbirliği de gündemde.

#Lenzing #TürkiyeOfisiAçıldı #Türkiye #OfisAçıldı #Ofis #Marka #Lider #LenzingGrup