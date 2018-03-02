Paylaş

Çeyrek asırlık deneyimi ve profesyonel ekibiyle kimya sektörünün önde gelen firmalarına hizmet veren CPM ERP, Kimya Üretim Modülü ile kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri bir platformda topluyor. Üretim planlamadan sevkiyata, satın alma yönetiminden laboratuvar uygulamasına kadar birçok süreci CPM ERP ile takip etmek mümkün.

En ufak hata ve dikkatsizliğin ağır sonuçlar doğurabildiği bir iş sahası olan kimya sektörü, sadece üretim aşamasında değil, stok, satış, maliyet ve risk yönetimi konularında da detaylı bir planlama, takip ve kontrol gerektiriyor. CPM ERP’nin Kimya Üretim Modülü, iş süreçlerine düzen, güven ve hız kazandırıyor. Kimya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan sistem, şirketlere özel uygulamalarla dinamik ve güvenilir bir yapı sunuyor. CPM ERP; üretim planlamadan sahadan veri toplamaya, alternatif hammadde kullanımından özel yedirme işlemlerine, analiz sertifikalarından kalite yönetimine, finanstan muhasebeye, stok yönetiminden dış ticarete kadar ihtiyaç duyulan tüm iş süreçlerini tek bir çatı altında topluyor.

Stok Kart: CPM ERP’nin geliştirdiği Kimya Üretim Modülü; ürün kodu, açıklaması gibi bilgilerin yanı sıra, risk güvenlik tanımları, ürünün teknik özellikleri, tehlike sınıfları, TSE ile ilgili gereklilikler, ithalat ya da üretimle ilgili şartlar gibi tüm evrakların stok kartta arşivlenmesine olanak sağlıyor.

CRM: Mevcut ya da potansiyel müşteri faaliyetlerinin takip ve koordine edilmesine olanak sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi modülü, teklif yönetimi modülü ile entegre çalışarak, rakip analizi yapmaya imkan tanıyor.

Teklif Yönetimi: Müşterilere verilen tekliflerin takibini sağlayan bu modül sayesinde teklif revizyonlarını da görmek mümkün.

Numune Sipariş ve Sipariş Yönetimi, Risk Yönetimi: Müşterilerin hem numune hem de normal siparişlerini yöneten bu modül, siparişin ambalaj şekli, teslim şekli, ödeme şekli, stok teslim veya üretim teslimi gibi detayları tanımlayarak kaydediyor. Seçilen ürünün hangi depoda ve ne miktarda olduğu, ürünler üzerinde rezervasyon olup olmadığı gibi bilgiler de bu ekrandan takip edilebiliyor.

Sevkiyat: Sipariş sürecinde yapılan tüm işlemler, stok teslim edildiyse sevkiyat ekranından otomatik düşerek, sevk sorumlularının işini kolaylaştırıyor.

Üretim Planlama: Üretim yapılacak siparişlerin ve öngörülen üretimlerin tanımlanmasına olanak sağlayan modül ile planlamacılar, planlamaları kendileri oluşturabilirken, sistem tarafından da oluşturulmasını isteyebiliyor. Sistem, planlamaları oluştururken hammadde ve kapasite verilerini kullanmanın yanı sıra sorumluların belirlediği öncelikleri de dikkate alıyor.

İş Emri & Üretim: Alınan sipariş veya stok için üretim işlemleri, verilen iş emri ile başlıyor. Bu modül sayesinde üretim anında kullanılabilecek alternatif hammaddeler ve bu hammaddelerin stok miktarları görülebiliyor.

Sahadan Veri Toplama: Üretimde sahadan veri toplama çözümü sayesinde sorumlular, ayrıca veri girişi yapmak zorunda değiller. Bu çözüm, operatörlerin dokunmatik ekranlarla, yetkileri çerçevesinde, operasyonlarını hatasız bir şekilde yönetebilmelerine de olanak sağlıyor.

Kalite Yönetimi & Laboratuvar Uygulaması: Ürün grupları ya da ürünlerle ilgili belirlenmiş standartlara göre uygulanacak kalite kontrol metotları, deney, alt deney tanımları kalite kontrol değerleri ile görsel testler bu uygulama ile yapılabiliyor. Her bir evrak üretim emri için üretim devam ederken alınan numuneler adına daha önceden belirlenmiş kontrol testlerine tabi tutuluyor. Kalite yönetimi gerekliliği olan izlenebilirlik şartlarının tamamı ise sistem üzerinden takip ediliyor.

KPI Raporları: KPI Raporları sayesinde istenilen tarihler arasında, üretimdeki tüm departmanlara ve işlemlere ait performansları sorgulanabiliyor, planlanan ve gerçekleşecek veriler arasında her türlü yönetim raporu en hızlı ve doğru şekilde alınabiliyor.

Satın Alma Yönetimi: Tüm satınalmaların talep sürecinden başayarak, tekliflerin alınması, siparişlerin takibi ve firma içi onay süreci ile yönetiliyor. Tekliflerin karşılaştırılması ve onay süreci ile etkin bir tedarik yönetimi sağlanıyor.

Bütçe: Bütçe modülü ile satış, satın alma ve yatırım bütçeleri kurgulanabiliyor, yıl içinde karşılaştırma raporları sayesinde bütçeler revize edilebiliyor. Proforma gelir tablosu ile karlılık hedefleri ve sapma sebepleri de yakından takip edilebiliyor.

Maliyet Muhasebesi: Sistem, malzeme maliyetlerini stok yönetimi modülünden hesaplıyor. İşçilik ve genel üretim giderlerini muhasebeden tahakkuk etmiş verilerden belirlenen anahtarlar üzerinden üretim maliyetine ekliyor.

Finans: CPM ERP’nin standart çözümü olan finans modülü, bilinen kasa, banka, çek, senet, kredi kartı gibi işlemlerin takibini ve yönetimini sağlıyor.

Muhasebe: Tüm sistemdeki verilerin online olarak aktığı muhasebe modülü, vergi usul kanunu muhasebesiyle eş zamanlı olarak TFRS, BOBİ FRS, IFRS, US-GAAP ve German GAAP uygulamarını da destekliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-defter uygulaması standart modül olarak sunuluyor.

Kimya Üretim Modülü ile kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri tek bir çatı altında topladıklarını belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ahtagil; “CPM ERP olarak geliştirdiğimiz bu modül ile iş ortaklarımız teklifleri yöneterek satış verimliliklerini artırabilirler. Üretim planlama, ihtiyaç duyulan hammadde alımı ve doğru zamanda teslimat yapmayı sağlıyor ve üretim planlamada ne kadar verimli olduğunuzu görmenizi sağlıyor. Gelişen sektör ihtiyaçları doğrultusunda modülün içerisine eklediğimiz uygulamalarla süreçlerin kalitesini artırdık” dedi.

#kimya, #üretim, #CPMERP