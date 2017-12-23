ITM 2018’in Mobil Uygulaması Yayımlandı

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Tasarımı, işlevselliği ve çoklu dil desteği ile dikkat çeken uygulama sayesinde, katılımcı ve ziyaretçiler tüm fuarı ceplerinde taşıyabilecekler!

ITM 2018 Fuarı’nın mobil uygulaması yayımlandı. Tekstil makineleri alanında, bölgesinin en büyük etkinliği olan fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerin cebine taşıyacak olan uygulama, tasarımı ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Çince dil desteği ile hazırlanan ITM 2018 uygulaması, kullanan tüm ziyaretçi ve katılımcıların; fuar yerleşim planından katılımcı listelerine, fuar alanına erişimden güncel haber ve duyurulara; fuara katılım için başvuru formundan online davetiye talebine kadar pek çok veriye doğrudan ve hızlı şekilde ulaşmasına olanak sağlıyor. Uygulamadaki dikkat çeken en önemli özelliklerden birisi olan navigasyon destegi sayesinde, kullanıcılar hem fuar alanına hızlıca ulaşabilecekler, hem de fuar alanında aradıkları firmaların stantlarını kolaylıkla bulabilecekler. ITM 2018’e yönelik haber ve gelişmelerin paylaşılması ve Instagram destegi de yine uygulamanın sunduğu özellikler arasında.

Kilit Özellikler:

Çoklu dil destegi (Türkçe, Ingilizce, Almanca, Italyanca ve Çince)

Haber ve güncellemeler

Sosyal Medya

Navigasyon

Online Davetiye

Basvuru Formu

Fuar yerlesim planı

Katılımcı listeleri

iOS ve Android tabanlı akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, uygulamayı, App Store ve Google Play üzerinden arama kutucuğuna ITM 2018 yazarak indirebilirler. Teknik Fuarcılık ve Tüyap’ın ortaklığında, TEMSAD işbirliğiyle düzenlenen ITM 2018 Fuarı, 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında Istanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

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