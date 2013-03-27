İplikte fark arayanların adresi: Elifteks İplik

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Ağırlıklı olarak renkli ve siyah beyaz polyester iplik imalatı ve satışını gerçekleştiren Elifteks İplik San. Tic. A.Ş , tecrübesi, kalitesi ve hızlı servisi ile sektörde önemli bir yere gelmiş bulunuyor.

Bayrampaşa’da bulunan fabrikada, renkli ve siyah beyaz olmak üzere puntolu gipe iplik üretimi gerçekleştiren Elifteks , dokuma, örme ve çorap sektörlerine hizmet veriyor. Aylık 100 ton kapasiteye sahip fabrikada ayrıca 300 ton da renkli iplik üretiliyor. Polyesterli ve naylonlu gipe iplik üretiminin yanında, sektör için bükümlü iplikler de ürettiklerini belirten Elifteks Yönetim Kurulu Başkanı Saim Çapar, müşteri taleplerine stoktan hemen teslim yaparak cevap verdiklerini söyledi. Şu an itibarıyla iki bin renge ulaştıklarını vurgulayan Çapar, “Biz ağırlıklı olarak renkli ve siyah beyaz polyester iplik imalatını ve satışını yapıyoruz. Dört yıl önce Bayrampaşa’daki yeni yerimize taşındığımızdan beri müşterilerimize avantajlı fiyatlarla ithal iplik de sunuyoruz. Bu sene dikiş, örme ve dokumada kullanılan kesik elyaf ithalatına ve aynı zamanda renklisini de yapmaya başladık.

Şu anda hedefimizde renkli pamuk ipliği yapmak bulunuyor. Gerekli altyapı çalışmalarını hazırladık ve yıl içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. 20/1 ve 30/1 renkli pamuk ipliği üreteceğiz. Renkli pamuk ipliğinin kullanım alanı diğer ipliğe göre daha geniş. Müşteri taleplerine daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. İleriye yönelik hedefimiz de tekstürize makinesi almayı planlıyoruz. Bu makinede renkli ipliği kendimiz yapmayı düşünüyoruz” dedi.

HEDEF İHRACATI ARTIRMAK

Sektöre sunmuş oldukları ipliklerin tamamının firmalarının garantisi altında olduğunu belirten Çapar, “Bütün ürünlerimiz Ekoteks Belgeli’dir. İtalya, Almanya Portekiz’e ihracat yapıyoruz ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu an için imalatımızın % 20’sini ihraç ediyoruz. Hedefimiz bunu yukarı çıkarabilmek. Bu amaç doğrultusunda dünyanın önde gelen fuarlarında yer almaya karar verdik. Yapacağımız etkinler doğrultusunda ihracatımızı da % 50 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Tüyap’ta düzenlenecek olan iplik fuarına katılıyoruz ve tekstürize polyester iplik, kesik elyaf polyester iplik, pamuk ipliği ve gipe ipliklerini sergileyeceğiz. Gipe ipliğinde en büyük avantajımız renkli gipe iplik yapabiliyor olmamızdır. Firma olarak esnek bir yapıya sahip olduğumuzdan, müşterilerden gelen iplik taleplerine cevap verebiliyoruz. Müşteri özel bir iplik istediğinde bunu sağlayabilme yeteneğimiz var. Değişiklik, yenilik ve farklı ürün elde etmek isteyen firmalar bizi buluyor. Bunun altyapısı olan Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına son derece önem veriyoruz ve bu konuda ciddi çalışmalarımız bulunuyor” şeklinde konuştu.

İTHALAT KAÇINILMAZ

Türkiye’nin kendi imkanları dahilinde, sektörün ihtiyacı olan iplik kapasitesini karşılayamadığı için dışarıdan iplik ithalatı yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Saim Çapar, konu ile ilgili olarak şunları söyledi. “Şu an için bunun başka bir çözüm yolu gözükmüyor. Yerli üreticiler ihtiyacın ancak % 60 – 70’ini karşılayabiliyor. Sektörün ihtiyacı olan diğer kısım ise ithal ediliyor. Bu oran kesik elyaf polyesterde % 80, dikiş ipliğinde ise % 100. Bununla ilgili Devletin alacağı karar çok önemli.

Bunlar bir nevi hammadde olarak düşünülmeli ve bu alanda imalat yapanlara devletin teşvik vermesi gerekiyor. Tekstilde bazı sektörlerde fazla kapasite var ama bazı sektörlerde de büyük açık var. Hammaddeye dayalı iplik üretiminin de, bölge ayrımı yapılmaksızın teşvik verilmesi gerekiyor. Ara malı olduğu için yapılan ithalat, cari açığın artmasına sebep oluyor. Türkiye’nin ihtiyacı olan, ithal edilen ipliklerin kendi ülkemizde üretilmesi için yapılacak yatırımların teşvik kapsamı içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Böylece tekstilde hem ara malı ihtiyacı ortadan kalkar, hem de cari açık biraz da olsa düşmüş olur. “

2013’DEN UMUTLUYUM

2013 yılının olumlu geçeceğini belirten Çapar, “Kurların bu sevilerde devam etmesi ihracatçılar tarafından olumlu karşılanıyor. Sektörde önemli yatırımların yapıldığını gözlemliyorum. Özellikle Anadolu’da yatırımlar artmış durumda. Mamul ürünlere uygulanan vergi, imalatçıları memnun etti. İstihdamın düşürülebilmesi için, devletin tekstile gerekli önemi vermesi gerekiyor. Hammadde olarak yurtdışına bağımlılığımız var. Bunu ithalat rakamlarında da görebilirsiniz. Bizim ihtisas alanımız tekstürize iplikte son zamanlarda çok yenilik oldu. Özellikle yüksek flamentli iplikler çıktı. Bu iplikler sayesinde havlu ve bornozda dahil polyester kullanılabiliyor. Esneklik ve sağlamlık açısından polyester iplikte önemli gelişmeler oldu. İplikteki bu gelişmeler doğal olarak nihai ürünlere de yansıyor” dedi.