En iyi yetenekler için liderlik edin!

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İleri teknolojiler – Sanal gerçeklik, robotlar, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve yapay zeka-çalışanlardan beklentileri artırıyor. Teknoloji tekrarlayan ve katma değer yaratmayan görevlerin yerini alırken sadece insanların yapabileceği kritik ve yaratıcı düşünme için her zamankinden fazla alan ortaya çıkıyor.

Dikkatini çekmeye çalıştığımız yetenekler geçmişin fabrikalarına göre biraz daha farklı şeyler bekliyor. İşverenler olarak işin nasıl değişeceğini anlamak zorundayız. Sonrasında bu anlayışımızı iş kültürümüzü geliştirmek için kullanmalıyız.

Adapte ol ve ayakta kal

Dijital çağda üretim verileri baz alan karar alma, kritik ve yaratıcı düşünce ile dönüşüme uğruyor.

Üretim ve otomasyonun üzerindeki gizemi kaldırmak için iyi amaçlardan fazlası gerekiyor. Yaşlı çalışanlar emekli oldukça kritik yeteneklerde eksiklikler ile karşılaşıyoruz, bu nedenle bekleyecek veya üretim ortamları hakkındaki yanlış yargılar ile kaybedecek vaktimiz yok.

İlham zamanı

Yeni nesle üretim alanında bir işe girmeleri konusunda ilham vermek için onların nelerden ilham aldığını bilmek zorundayız.

Gelecekteki işgücümüz büyük bir hevesle şirketin vizyonu ve misyonu ile ilgileniyor. Bizim için bu, insanın yapabileceği şeylerin kapsamını artırarak dünyayı daha akıllı, daha bağlı ve daha üretken hale getirmek için makinelerin zekası ile insanların yaratıcılığını nasıl bir araya getireceğimizi anlamak demektir.

Yaptığınız işi, dikkat çekmek istediğiniz yeteneklerin ilgisini çekecek şekilde nasıl daha iyi anlatabilirsiniz?

İnsanlarla üretimde bir kariyer hakkında konuştuğumuzda, amacımızla liderlik ediyoruz. Müşteriler, mevcut ve gelecekteki çalışanlar ve hissedarlar sadece ne yaptığımızı değil bunları nasıl ve neden yaptığımızı da bilmek istiyor.

Değer önerimiz organizasyon genelinde teknoloji işbirliğini teşvik etmek, akıllı fabrika teknolojilerinin ve sınıfındaki en iyi platformların kullanılmasını sağlamak ve benzersiz entegre bilgi çözümleri oluşturmak amacıyla kaynakları, teknolojileri, endüstri deneyimi ve pazarda varlığı olan bir şirkete katılmak için yaratıcı kişileri davet etmek.

Bir sonraki endüstriyel evrim kapıda ve bu evrim insanlar ve makineler için yeni bir zeka testi. Yenilikler kolay yapılmıyor ve başarılı olmak için çok miktardaki veriyi incelemek, doğruluklarını ve netliklerini araştırmak gerekiyor.

Bu büyüklükte hiçbir değişim bu yolculuğa çıkmak ve değişikliği kucaklamak için hazır insanlar olmadan gerçekleşemez. Ve bu değişim için kültürel ve sosyal cesaret gerekir çünkü sonunda dışarıdan her şey aynı görünse de işin iç yüzü bambaşka olabilir.

Dijital resimdeki rolleri ve sorumlulukları yeniden tasarladık ve şimdi müşterilerimize de aynısını yapmalarını öneriyoruz. Kültürünüz bir çalışanın değişimi kabul etme ve kucaklama yeteneğini destekleyene kadar dijital dönüşümün değerinden kesinlikle faydalanamazsınız.

İnsanların çalışma şekli değişiyor

Mobilite ile bir yere veya bir hiyerarşiye bağlı kalmak artık gerekmiyor. İş birlikleri herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi biri ile yapılabiliyor.

İnsanlar işlerini yapabilmeleri için yeni dijital araçları kullanmaya başladıkça işteki “normal” bir gün de evrim geçirmeye devam ediyor. İşverenler olarak hızlı bir şekilde iş stillerinin yeniden düşünülmesi, insanların eğitilmesi, yeniden eğitilmesi ve işleri dönüştürmek için teknolojinin uygun bir şekilde kullanılması ile kurumun yeniden düzenlenmesi gibi alanlarda yeni yöntemlere uyum sağlamak bizim elimizde.