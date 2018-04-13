‘Dilmenler yaparsa iyisini yapar’

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Kumaş / iplik boyama ve kurutma alanında her türlü tekstil terbiye makineleri üretimini gerçekleştiren sektörümüzün köklü firmalarından Dilmenler Makine, ITM 2018 Fuarı’nda yeni makineleriyle ziyaretçilere sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Kumaş / iplik boyama ve kurutma alanında her türlü tekstil terbiye makinelerinin 30 yıllık köklü üreticisi olan Dilmenler Makine Genel Müdürü İsmail Şengüler; ITM 2018’e nasıl bir konseptle hazırlandıklarını anlatırken, Dünya’nın en önemli tekstil makina fuarında sergileyecekleri yeni makinelerle ilgili bilgiler verdi.

Fuar için farklı bir yöntem denediklerini söyleyen İsmail Şengüler, ‘Dilmenler’ olarak bir stant aldıklarını ifade ederken, Ayrıca baskı makinesi imal etmeye başladık. Baskı salonunda bunun için ayrı bir stant daha alındı. ITM’de şu anda iki standımız olacak. Bu seneki amacımız daha çok müşterilerimize ev sahipliği yapmak. Geçen fuarda standı çok fazla makineye boğmuştuk. Bu sene daha çok müşterilerimize ev sahipliği yaparak onların dertlerini dinleyip, geleceğe yönelik fikirlerini almak istiyoruz” dedi. Stantta, bir tanesi boya makinesi, diğeri de Sanfor makinesi olmak üzere iki makine sergileyeceklerini belirten Şengüler, asıl amaçlarının ise müşterilere ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi.

EN DETAYLI BOYA MAKİNESİ

Ürettikleri boya makinesi ile sektörün ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşıladıklarına değinen Şengüler; “Çok düşük su oranları ile boyama yapabilen ve akıllı endüstri 4.0 düzeyinde üretim yapabilme kapasitesine sahip bir makine. Makine kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Komple bir bütünün parçası ama, akıllı bir bütünün akıllı bir parçası olabilme kabiliyetine sahip bir makine olacak. Su oranları artık ciddi bir oranla azalmış durumda. Yani bundan sonrası susuz boyama” şeklinde konuşurken, sözlerini makinelerin özelliklerini anlatarak sürdürdü: “Kapasite olarak; 600’lük 3 gözlü bir makine koymayı planlıyoruz. Sektörün şu anda kabul ettiği bütün kumaşların rahatlıkla, en düşük su miktarı ile boyanabildiği bir makina olarak planlıyoruz. Kilogram başına harcanan su miktarı az olduğu için, harcanan enerji miktarı da, harcanan buhar miktarı da, atık için harcanan enerji miktarı da kısacası çevresel bütün faktörlerin bir araya geldiğinde kilogram kumaş başına harcanan enerji miktarı en düşük seviyede oluyor. Önemli olan şu; 1 kilogram kumaş için harcadığınız toplam kaynak nedir? Kısacası, birim maliyetinin minimum seviyede olması.’’

AVUSTURYA FİRMASIYLA ORTAKLIK

Kumaşa en son noktayı veren sanfor makinesi hakkında da bilgi veren Dilmenler Makine Genel Müdürü İsmail Şengüler; “Açık en kumaş üretiminin en önemli noktalarından bir tanesi sanfor, bir tanesi ram ve bir tanesi de kurutmadır. Sanfor, kumaşa son noktayı veren, son dokunuşu sağlayan, en-boy oranını en uygun şekilde son işi yapacak bir makinedir. Dilmenler Makine, son iki senedir Rotary Baskı Makinesini geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyordu. Avusturya’da bir firma ile birliktelik sağlayıp bu makinenin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Baskı makinesi normalde 3 farklı bölümden oluşuyor; birincisi giriş kısmı baskı kafalarının olduğu ana kısım, ikincisi de çıkışta kurutma kısmı. Giriş ve çıkış kısmı zaten uzun yıllardır Dilmenler tarafından çözüme kavuşan bölümlerdi. Ortadaki baskının olduğu bölümde, gerçek teknolojiye ihtiyaç duyulan, yazılım gerektiren sunumun yapıldığı bölüm için Avusturya’dan bir takım kişilerle ortaklık sağladık’’ diyerek rotary makinesinin çıkış noktasını belirtti.

“ITM’YE SÜRPRİZLE ÇIKACAĞIZ…”

Rotary baskı makinesi için “Dilmenler’in Dijital Baskı Sektörüne girişi” diyen İsmail Şengüler, “Bu durumun finans ayağını yapan, büyük üretimini yapan kısmı Dilmenler olacak. Ama kafaların imalatı, kafa teknolojinin yapılması gibi bölümlerini de Avusturya teknolojisi ile bahsettiğim firmanın vasıtasıyla yapıyoruz. ITM fuarında bu makineyi görücüye çıkaracağız. Amacımız makinenin lansmanını yaparak tanıtmak. Bu makine Dilmenler adına olmayacak, farklı bir marka olacak. Dilmenler tarafından desteklenmiş başka marka adı ile Dilmenler tarafından güçlendirilmiş şeklinde piyasaya çıkacak. Dijital baskının gittiği noktayı biliyoruz ancak rotary baskının da dünyada bir kabul görmüşlüğü var. Biz de ileriki zamanlarda yönümüzü dijital baskıya yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Şengüler, Türkiye’de rotary baskı makinesini yapan firmanın olmadığını ve bunu Dilmenler’in üretmesi için uğraştıklarını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim sadece 32 senedir tekstile yönelik yaptığımız makine imalatlarımız var. Bu işi biraz çeşitlendirmek yani olmayanı yapmak, Türkiye’nin ihtiyacı olanı yapmak istiyoruz. Rotary baskı Türkiye’de ilk makine olacak. Dilmenler’in de baskı makinesi üreticisi olmasında dünyanın kabulü açısından sürece ihtiyacı var. Biz bu süreci kısaltmak adına böyle bir yöntem belirledik. Bu birliktelikteki amacımız, üretimimizi biraz daha global ölçeğe taşıma adına nasıl davranabiliriz arayışıdır.”

‘BASKI MAKİNESİ İLE TAÇLANMAK İSTİYORUZ’

Genel Müdür İsmail Şengüler, baskı makinesi hakkında sektörde hedefledikleri noktayı anlatarak sözlerini şöyle tamamladı: “Baskı, kendisi bir proses. Biz yıllardır geliştirdiğimiz tecrübelerimiz ile proses içindeyiz. Örgüden sonra, malı açmakla, kurutmakla, boyamakla ilgili konfeksiyona kadar giden bu aradaki prosesin içinde kullanılan bir sürü makineyi biz Dilmenler olarak zaten ürettik. Baskı makinesi, buhar makinesi ve RAM yıkama makinesi baskı için yapılmış makineler. Dilmenler Makine’nin gelecekteki projesi şu; baskı makinesini sadece üretmek değil, yıkama makinesini zaten üretiyoruz. İki senedir buharlama makinesi üretiyoruz. Baskı makinesi bu hattı tamamlayacak bir makine olacak. Bunu yaparken de mevcut üretimimize zarar vermemesine özen gösteriyoruz. Bizim çalışma sistemlerimizi etkilemeden, zarar vermeden farklı bir imalat biriminde baskı için gerekli sistemi geliştirmek. Dilmenler’i baskı makinesi ile taçlandırmak istiyoruz. Baskı dünyasındaki büyük oyuncular konseptinin içerisindeki bir çok nokta, uzun yıllar değiştirilmeden aynı mantıkla çözümler sunuyorlar. Bunun sebepleri var; Geri dönüşü zor olacağı için kimse para harcamak istemiyor. Bu bir ekonomik güç meselesi. Rotary baskı makinesinde öncelik pazar ağırlıkla Asya ve Türkiye’de olacaktır. Bizim gibi baskı teknolojine girmek isteyen firmaların alt yapılarını oluşturarak her türlü güce sahip oluncaya kadar biz bu makinayı satarız. Dilmenler olarak dijital dünyasına adım atacak kadar bu makinaları yapmamız gerekiyor. İstediğimiz şey ‘Dilmenler yaparsa iyisini yapar’ algısı oluşturmak.’’

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