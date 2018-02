Paylaş

Tekstil & Teknik dergisi olarak 2018 yılına “Başkanlar Konuşuyor” adı altında özel bir dosya hazırlayarak giriyoruz. TİM, TEMSAD, İTKİB, İTHİB, TTTSD ve TRİSAD Başkanlarının genel olarak Türk tekstil sektörünün, geride bıraktığımız yılın nasıl geçtiğini ve 2018 yılına yönelik beklenti ve öngörülerini bizlerle paylaştılar. Başkanların sektörle ilgili yorum ve değerlendirmelerini sayfalarımızda keyifle okumanızı dileriz…

As Tekstil & Teknik magazine, we going into 2018 with a special file called “Directors are Talking”. TIM, TEMSAD, ITKIB, ITHIB, TTTSD and TRISAD Directors have shared with us in general how Turkish textile passed last year along with their expectations and predictions regarding 2018. We hope you will enjoy reading the Directors’ comments and evaluations on our pages…

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olacak demiştik. Çok şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 13 milyar 570 milyon dolar oldu. 2017 yılı ihracatı da TİM’in kapsamına girmeyen kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara ulaştı. Böylece aralık ayı tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı olurken, 2017 yılı itibariyle de Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı elde edildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olacak demiştik. Çok şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014’deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız” dedi. Türkiye’nin aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamları ile birlikte 2018 yılı ihracatına ilişkin hedefler, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da açıklandı.

BU YIL 2017’DEN DAHA BAŞARILI OLACAK

Büyükekşi, 2018 yılının 2017 yılından çok daha başarılı olacağını dile getirerek, gerekçelerini şu şekilde sıraladı: “2018’de yaşanması beklenen küresel gelişmeler ihracatımızı destekler nitelikte. Bu yıl dünya ekonomisinde 10 koşulun 8’i olumlu yönde. Dünya ekonomisinin büyümesi, buna bağlı olarak küresel ticaretteki büyüme, en büyük ihraç pazarımız AB’deki büyüme ihracatımız için çok olumlu gelişmeler. Yakın ve komşu pazarlarda büyüme, Özel Sektör yatırımları, Sanayi ürünleri ihracat fiyatları, Enerji ve emtia fiyatları seviyesi, Euro/Dolar Paritesi gelişmeleri ise ihracatımız için olumlu gelişmeler. Küresel mali koşulların etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Negatif risk taşıyan kalemlerin ise siyasi, ticari ve jeopolitik riskler olduğunu düşünüyoruz. Bu gelişmeler ışığında 2018, 2017’ye göre çok daha başarılı bir yıl olacak.”

ALTI SEKTÖR 2017 YILINDA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin 2017 yılı ihracatında altı sektör tüm zamanların rekorunu kırdı. Buna göre geçen yıl yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolara ulaşan otomotiv, yüzde 15 artarak 6,1 milyar dolar olan makine, yüzde 35 artarak 3,3 milyar dolara ulaşan mücevher, yüzde 4 artarak 1,7 milyar dolar olan savunma ve havacılık, yüzde 7 artarak 1,4 milyar dolar olan meyve-sebze mamulleri ve yüzde 4 artarak 85 milyon dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri, 2017’de tüm zamanların sektörel ihracat rekorunu kırdı.

33 ÜLKE, 16 İL VE 23 SEKTÖR İHRACATTA 1 MİLYAR BARAJINI AŞTI

Geçen yılki ihracatta çok önemli başarılara da imza atıldı. Buna göre 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 29’dan 33’e çıktı. Listeye yeni giren ülkelerden Slovenya’ya ihracat yüzde 26 artışla 1 milyar 173 milyon dolar, Kanada’ya yüzde 46 artışla 1 milyar 44 milyon dolar ve Macaristan’a ihracat yüzde 29 artışla 1 milyar 29 milyon dolar, Danimarka’ya yüzde 7 artışla 1 milyar 5 milyon dolar oldu. Geçen yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı da 15’ten 16’ya çıktı. Antalya, 2016 yılına ek olarak 2017 yılında da ihracatını yüzde 21 artırarak 1 milyar 196 milyon dolara ulaştı. Yine 2017 yılında 23 sektör 1 milyar dolar ihracatı aştı. Gemi ve Yat sektörü 1 milyar 338 milyon dolar ile listeye girerken, tütün sektörü ihracatı 949 milyon dolarda kaldı. İhracatçıların sayısı 2016’da 67 bin iken, 2017’de bu sayı yüzde 3,8 artarak 69 516 oldu.

DÜNYA TİCARETİNDEKİ ARTIŞ İHRACATI OLUMLU ETKİLEDİ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin 2017 yılı ihracat başarısında etkili faktörleri şöyle anlattı: “Birinci olarak dünya ticaretinin artışı büyük bir katkı sağladı. Bu yıl küresel ticaretin 16,5 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. İkincisi Hükümetimizin destekleri bizlere güç verdi; ihracat desteklerinin 3 milyon TL’ye çıkarılması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin desteklenmesi, E-ticaret sitelerine üyelik desteği, Yeşil pasaport, Eximbank’ın sermayesinin artması, KGF’nin firmalarımıza sağladığı finansman ve istihdama yönelik destekler bunlardan birkaçı. Üçüncüsü TİM olarak ihracatta önceliklerimizi iyi belirledik ve stratejilerimizi bu çerçevede oluşturduk. Pazar çeşitliliğimizi artırdık. Fuarlara katıldık, ticaret heyetleri düzenledik, alım heyetleri gerçekleştirdik. Finansman konusuna ciddi mesai harcadık. Hükümetimiz de ihtiyacımızı gördü. KGF sayesinde finansman sorunumuz çözüldü. Firmalarımızı bilgilendirme çalışmalarına bu yıl ağırlık verdik. İhracat Pusulası toplantıları ile hedef pazarları tanıttık. Ülke ve sektör masalarını kurduk, ihracatçılarımızın sorularına yanıtlar aradık. Yine her yıl olduğu gibi, bu yıl da katma değerli ihracata özel bir önem verdik. Düzenlediğimiz İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, Tasarım Haftası gibi etkinliklerimiz bu amaca hizmet etti. Tüm bu çabaları bu yıl da fazlasıyla sürdüreceğiz.”

#2018, #ihracat, #TİM, #TEMSAD, #İTKİB, #İTHİB, #TTTSD, #TRİSAD