Yapay Geri Zeka: Bilgisayarlar dünyayı nasıl yanlış anladı?

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Meredith Broussard yapay zekânın (AI) ve teknolojik çözümlerin sınırlarını araştıran bir akademisyen olarak teknolojinin sosyal olarak yapılandırılmış bozukluk ve eşitsizlikleri nasıl kopyaladığını da yeni çıkan kitabında anlatıyor.

Yapay Geri Zekâ, teknolojinin sınırlarını öğrenmek ve bilgisayarların neden her zaman doğru hamleyi yaptığını düşünmemek gerektiğini anlamak için bir önemli bir rehber. Kitap Nisan 2018’de MIT Press tarafından yayınlandı ve Teknoloji Tarihi Derneği tarafından Hacker Ödülü ve Amerikan Yayıncılar Birliği tarafından bilgisayar ve bilgi bilimleri alanında en iyi kitap olarak 2019 PROSE Ödülü’ne layık görüldü. PROSE ödülü uluslararası alanda en önemli ödüllerden biri olarak kabul ediliyor. Kitabın Türkçe’si Sola Unitas etiketiyle yayınlandı.

Meredith Broussard, bu kitapta, bilgisayarları hayatın her alanında kullanma hevesinin kimi zaman nasıl kötü tasarlanmış sistemlere dönüştüğünü anlatıyor. İnsanlar, işe uygun çalışan seçmekten, faturalarını ödemeye; hatta özel hayatlarındaki partnerlerini seçmeye kadar her şeyi dijital olarak yapmak istiyor. Yazılım geliştiricisi ve gazeteci olan Broussard, teknolojiyi kullanarak yapılabilecek işlerin temel bir sınırı olduğunu savunuyor.

Broussard, yeni teknolojik gelişmelere karşı savaşmak yerine bilinçli bir şekilde teknolojiyi deneyimlemenin, özümsemenin ve sonuçlarına şahitlik etmenin önemli olduğunu düşünüyor. Teknolojiyi ütopik bir kavram olarak değil, toplum sorunları adına kullanılacak bir kaynak olarak görmenin önemini vurguluyor. Bu yüzden bilgisayar programcılığı alanında yepyeni maceralara çıkıyor. Bir diğer deyişle sürücüsüz bir arabada endişe verici bir yolculuğa çıkıyor. Öğrencilerin standartlaştırılmış sınavları neden geçemediklerini araştırmak ve anlamak için yapay zekâ kullanıyor. Titanik felaketinden hangi yolcuların kurtulabileceğini tahmin etmek için makine öğrenimi uyguluyor ve “AI” yazılımı oluşturarak ABD finans sistemini onarmaya çalışıyor.

Teknolojiyle yapabileceklerimizin sınırlarını anlamalıyız. Böylece dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için neler yapabileceğimizi anlayabilir ve daha iyi seçimler yapabiliriz.