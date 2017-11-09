TURQUALİTY KOBİ’LERİN ALT YAPILARINA DESTEK VERİYOR…

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KOBİ olma şartları bilindiği gibi, yıllık çalışan sayınız 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net hasılatı veya mali bilansosu 40 milyon Türk Lirasını aşmamalıdır.

İstihdamın %73,5’ni sağlayan KOBİ’ler toplam cironun %62’sini oluşturmaktadır.

Türkiye ihracatı’nın yaklaşık %55-60’nı KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %17’sini de KOBİ’ler yapmaktadır.

Bu verilere sahip KOBİ’lerin maalesef kurumsal alt yapıları eksik olmasından dolayı sürekli ve sürdürülebilirliğinde sorunlar çıkmaktadır. Bunun için TURQUALITY kollarını sıvayıp, KOBİ’lere de ciddi alt yapı oluşturmak için 5 yıl danışmanlık desteği vermektedir. Bunun dışında 5 yıldan sonrada ihracat yaptığı hedef pazarlara münhasıran pazara yönelik danışmanlık destekleri vardır.

KOBİ’lere çeşitli zamanlarda teşvik ve destekler açıklanmaktadır. Daha çok KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanan KOBİ’ler Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen TURQUALITY desteklerinden çok fazla bilgi sahibi değillerdir.

Yıllık 2 milyon TL. olan TURQUALITY’nin Kurumsal Alt Yapı ile ilgili Yönetim Danışmanlık Destekleri şunlardır:

Yönetim Danışmanlık Destekleri

Ar-Ge ve ürün geliştirme

Değer zinciri yönetimi

Değişim yönetimi

Finansal yönetim

Fiyatlama ve karlılık yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi

İş geliştirme ve iş sürekliliği

İtibar ve kriz yönetimi danışmanlığı

Üretim yönetimi/Performansının iyileştirilmesi

Kalite yönetimi ve kontrol

Kurumsal kimlik oluşturulması

Kurumsal yönetişim

Marka yönetimi

Pazara giriş danışmanlığı

Risk yönetimi

Süreç yönetimi

Tasarım danışmanlığı

Bilgi güvenliği çözümleri

Sanayide dijital dönüşüm

Felaket yönetimi sistemleri

İnsan kaynakları yönetim sistemleri

İş akış-süreç yönetim sistemleri

Karar destek sistemleri

Kurumsal kaynak planlaması(ERP)

Kurumsal performans yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)

Nesnelerin interneti(İnternet of Things)

Risk yönetim sistemleri

Simülasyon/Tasarım

Talep planlama sistemleri(DMS)

Tedarik zinciri yönetimi

Üretim optimizasyon sistemleri

Yapay zeka sistemleri ve derin öğrenme (Deep İntelligence)

Marka yönetimi

Pazara giriş danışmanlığı

Pazarlama danışmanlığı

Satış danışmanlığı

Perakende danışmanlığı

Dağıtım kanalı yönetimi

Fiyatlama ve karlılık yönetimi

Mağaza yönetimi

Hukuk danışmanlığı

İtibar ve kriz yönetimi danışmanlığı

Kamu danışmanlığı(Lobi çalışmaları)

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları

Tasarım danışmanlığı

Mobil satış sistemleri

Mobil uygulamaların geliştirilmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)

Talep planlama sistemleri(DMS)

Bunun yanında yine yıllık 2 milyon TL. olan münhasıran hedef pazara yönelik ihracatın artırılmasına yönelik yönetim ve bilişim danışmanlık destekleri de şunlardır:

Yönetim Danışmanlık Destekleri

Bilişim Danışmanlığı

Görüldüğü gibi KOBİ’ler bu destek hizmetlerini doğru ve işi Yönetim Danışmanlığı olan TÜRK Danışmanlık firmalarından alarak, hem Türkiye’de hem de Yurtdışında rekabet edebilecek duruma kısa sürede gelebilirler. Yalnız KOBİ’lerimiz nasıl olsa bu destekler veriliyor diye sadece destek için TURQUALITY desteklerinden faydalanmak istiyorlarsa aldıkları destekler tamamen israf, israfta HARAM’dır. Eğer destekleri gerçek anlamda kurumsal alt yapılarını oluşturma ve rekabet edebilme vizyonu ile alınıyorsa bu bu destek HELAL ve bereketli olur.

Firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamanın yanında uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlamak için TURQUALIT’nin KOBİ’lere limitsiz verdiği diğer destekleri de şöyle sıralayabiliriz:

Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler

Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira:

Mağaza Dekorasyon Giderleri

Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Giderleri

Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kurulum ve Dekorasyon Giderleri

Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendisler Aşçı/Şef Brüt Maaşları

Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili

Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler

Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri

Franchising Kapsamında Kira Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Yazılım Lisans Giderleri

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