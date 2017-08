Sedo Treepoint, Daha Derin Entegrasyona Odaklanıyor – Industry 4.0 Çözümleri

Paylaş

Sedo Treepoint focuses on deeper integration – Industry 4.0 solutions

Sedo Treepoint, the inventor or the dye machine controller and market leader for textile finishing automation and software applications has added two new software applications, specially designed for modern textile finishing plants. Now, beside the well know products for production planning, color management and energy management (SedoMaster, ColorMaster, EnergyMaster), packages for Printing management (PrintMaster) and for production simulation and routing (SedoExpert) are available. The modular packages can be installed to create a fully integrated, automated production environment. Many customers in the finishing department have already included their dyeing machines in the MES system. But other continuous machines such as stenters, CPB, dryers, etc. are not part of this finishing central system. An entire digital textile finishing plant can be setup with the solutions, having dyeing and finishing machines connected, sending dyeing and recipe data to all machines control system and back. All inventories are updated automatically. The workflow could start when getting a new order until printing the final shipping documents after inspection. Textile finishing mills have a lot of complex know-how and need to produce reliable and consistent quality. Sedo Treepoint’s software solutions make a difference, giving customers tools to optimize their production, lower the consumptions and deliver high efficiency in all processes. A lot of the know-how can be stored in the system, so that human errors are avoided. By entering rules, automatic optimization will achieve tremendous savings. By installing such a system, additional production related reporting becomes available, e.g. water consumption per kg fabric for a certain machine, power consumption for a stenter per meter/article, giving customers much deeper insights in their business information and intelligence reporting. Machine efficiency, pay pack of an order, reasons for machine idle times, and many more information are no longer a secret. Routing information is available for each batch that can be supported by barcode scanning or RFID scanners. On all finishing machines the control systems are communicating via an interface to the digital systems. If Sedomat machine controllers are available already, they can be used for the connection, communicating directly with the machine and the applications. Beside this, lab and production dispensing, lab and production color management and energy measurement and management can be done with the solution. Color quality control is crucial for many retail brands and software such as the ColorMaster enables statistical control of jobs done for later reference. Completed by testing devices like Morapex (e.g. fast testing of pH) and Flex (dyestuff concentrations) New dyeing machines can be ordered from any machine builder complete with Sedo Treepoint’s Sedomat controller installed. Today’s customers are expanding their production sites and are opening plants in Bangladesh or they are on the way to Africa. Sedo Treepoint service is not only limited to certain countries. Wherever textile production in the world is located, Sedo Treepoint’s products and support is available.

