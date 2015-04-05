Saurer Schlafhorst, Kahramanmaraş şubesi açıldı

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Saurer Group, Kahramanmaraş ofisini yenileyip geliştirerek Anadolu’daki tekstil yatırımcılarının hizmetine açtı.

Saurer Schlafhorst ve Saurer Zinser makinelerinin Türkiye satışını ve her türlü servisini yürüten Saurer Tekstil A.Ş.’nin Kahramanmaraş’taki şubesi donanım ve ekipman olarak genişletildi. 2.400 metrekarelik kapalı alanda faaliyetini sürdürecek olan Saurer Schlafhorst Kahramanmaraş ofisi, sınırsız hizmet anlayışı ile eğitimden servise geniş kapsamda müşterilerinin yanında olacak. Saurer Schlafhorst, makine ve yedek parça siparişlerini hızlı bir şekilde karşılayabilmek için ofislerinin etkinliği artırarak büyük avantaj sağlamakta ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Genişletilen ve yenilenen Kahramanmaraş ofisi ile yedek parça stoğunu da genişleten Saurer, böylece hız ve hizmet kapasitesini de artırarak, Servis hizmetinde zamandan tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Saurer, Kahramanmaraş ofisi bünyesinde bulunan, Teknoloji Merkezi’nde kurulmuş olan Autocoro 8 Open End makinesi ile deneme üretimi yaparak müşterinin bilgilendirilmeleri için sürekli hizmet verilecek

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PAZAR

Saurer Schlafhorst CEO’su Dr. Martin Folini, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye pazarının çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak bundan dolayı da Türkiye’de iyi bir şekilde yapılandıklarını ifade etti. Kapsamı genişletilen Kahramanmaraş ofisi ile müşterilerinin çok daha yakınında olacaklarını, hizmetlerini hızlandıracaklarını söyleyen Dr. Martin Folini, Türkiye’nin kendileri için Çin ve Hindistan’ın ardından dünyadaki en büyük 3. pazar olduğunu söyledi. Daha sonra Saurer Schlafhorst Satış Müdürü ve Başkan Yardımcısı Cem Yalçın, dünyadaki iplik yatırımları ve bu noktada Türkiye’nin yeri ve önemi, Türkiye’de ve dünyada kurulu iğ ve rotor kapasiteleri hakkında kapsamlı bilgi vererek keyifli bir sunum yaptı.

Son olarak söz alan Saurer Tekstil A.Ş. Genel Müdürü Burak Kızıltan, yeni yapılanmaları ve hizmetlerini detaylı bir şekilde açıklayarak: “Bundan sonra 60 kişilik bir ekiple satış, satış sonrası, teknik destek, yedek parça, eğitim gibi konularda müşterilerin her türlü talep ve ihtiyaçlarını, en hızlı ve kaliteli şekilde cevaplandıracağız “ dedi.

Daha sonra Saurer müşteri ve misafirleri ile Kahramanmaraş yeni ofisi gezildi ve sunulan hizmet ve servisler yerinde anlatıldı. Açılış törenine, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye gibi çevre illerdeki iplik üreticisi ile Saurer Schlafhorst ve Saurer Zinser makinelerini kullanan birçok firmanın üst düzey yetkilileri katıldı. Ayrıca, Saurer Tekstil A.Ş.’nin İstanbul ve Kahramanmaraş ekibi ile Saurer Schlafhorst’un yetkilileri de açılışta hazır bulundu.