SANKO Holding 2019’a başarılarla damga vurdu

Temelleri 1904 yılında atılan ve merhum Sani Konukoğlu’nun “İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesinden taviz vermeden başarı çıtasını her geçen yıl daha da yükselten SANKO Holding, ihracatta ve istihdamda elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında hayata geçirdiği projelerle de Gaziantep’in ve Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

ANADOLU’NUN EN BÜYÜK GRUBU

Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında, 2019 yılında SANKO Grubu’nun 12 şirketi listeye girdi. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları başta olmak üzere farklı sektörlerde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO Holding, Ekonomist dergisi Anadolu 500 Araştırmasında 4 yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak 2019 yılını da zirvede tamamladı.

İSO ARAŞTIRMASINDA SEKİZ SANKO ŞİRKETİ YER ALDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Sanko Tekstil İşletmeleri, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Enerji ve Sayınlar Gıda Maddeleri, ikinci 500 arasına ise MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi SANKO Holding’in üretimden gelen gücünü listeye yansıttı.