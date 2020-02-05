SANKO Holding 2019’a başarılarla damga vurdu

Temelleri 1904 yılında atılan ve merhum Sani Konukoğlu’nun “İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesinden taviz vermeden başarı çıtasını her geçen yıl daha da yükselten SANKO Holding, ihracatta ve istihdamda elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında hayata geçirdiği projelerle de Gaziantep’in ve Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.
ANADOLU’NUN EN BÜYÜK GRUBU
Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında, 2019 yılında SANKO Grubu’nun 12 şirketi listeye girdi. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları başta olmak üzere farklı sektörlerde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO Holding, Ekonomist dergisi Anadolu 500 Araştırmasında 4 yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak 2019 yılını da zirvede tamamladı.
İSO ARAŞTIRMASINDA SEKİZ SANKO ŞİRKETİ YER ALDI
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Sanko Tekstil İşletmeleri, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Enerji ve Sayınlar Gıda Maddeleri, ikinci 500 arasına ise MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi SANKO Holding’in üretimden gelen gücünü listeye yansıttı.
SANKO DIŞ TİCARET, BÖLGE İHRACATININ LİDERİ
SANKO Holding’in 100’ü aşkın ülkeye ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.Ş., GAP Bölgesi illerinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’nın da ihracatta lider firması oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, en büyük 1000 ihracatçı arasında SANKO Dış Ticaret A.Ş. 48’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 533’üncü sırayı aldı.
GELİR VERGİSİNDE SANKO FARKI
Türkiye Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde Konukoğlu ailesinden üç isim bulunuyor. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 95’inci, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 99’uncu, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 100’ncü sırada yer aldı.
ABDULKADİR KONUKOĞLU 7’NCİ KEZ ZİRVEDE
Ekonomist dergisinin düzenlediği “Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı” araştırmasında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2019 yılında da zirvede yer aldı. Anadolu’da sanayileşmenin öncü ismi olan Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında yer alarak Anadolu’nun en etkin iş insanı olarak seçildi. Listede SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16’ncı sırada bulunuyor.
2019’DA EN FAZLA KADIN İSTİHDAMINI SANKO HOLDİNG ŞİRKETLERİ YAPTI
SANKO Holding, Gaziantep’te 2019 yılında işletmelerinde en fazla kadın istihdamına katkı sunan şirket oldu. Gaziantep 7’nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı kapsamında düzenlenen İŞKUR İstihdamın EN’leri Ödül Töreninde SANKO Holding, “En Fazla Kadın İstihdamı Yapan Firma” alanında ödüle değer görülerek bu alanda da zirvenin sahibi oldu.
YILIN VAKFI SANİ KONUKOĞLU VAKFI
Ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında kurulan Sani Konukoğlu Vakfı, Ekovitrin 18’inci Yılın Starları Ödülleri’nde ‘Yılın Vakfı’ ödülüne layık görüldü.
ABDULKADİR KONUKOĞLU
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding’in kendi topraklarından kazandıklarını kendi topraklarına yatırdığını belirterek, “Gayemiz şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak. Gerek sanayi alanındaki yatırımlarımız, gerekse sosyal sorumluluk projelerimizle memleketimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Yatırımlarını planlarken temel yaklaşımlarını “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” olarak belirlediklerini anımsatan Konukoğlu, bu düşüncenin sonucu olarak şirketlerin merkezini Gaziantep’ten başka kentlere taşımadıklarını kaydetti.