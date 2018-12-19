Pazartesi , 31 Aralık 2018

PİMMS Group, eğitime desteğini sürdürüyor

İTO Teknik ve Anadolu Lisesi’nin düzenlediği ‘3 Yıllık stratejik Oluşum’ toplantısına PİMMS Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler de katıldı. ‘3 Yıllık Stratejik Oluşum’ toplantısı; Eğitimciler, sanayi ve sektörün iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Aygüler toplantıda, dijital baskı teknolojisinin sektöre sunacağı olanakları katılımcılarla paylaştı. Selahattin Aygüler, PİMMS Group katkılarıyla okula bağışlanan Axia 3200 UV LED baskı makinesi hakkında bilgi verdi. Etkinlik için hazırlanan tüm baskılar Axia 3200 UV LED baskı makinesi ile hayata geçirildi. Okul ve atölye gezisiyle devam eden toplantı, atölyelerin açılış töreni ile sona erdi…

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