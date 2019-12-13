Nike Air Max React 270 teknolojisi göz doldurdu

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Nike’nin ilk günlük giyim Air üyesi 270, markanın en yumuşak ve en esnek köpüğüne sahip olan Nike React ile birleşerek Air Max’ın yeni formunu oluşturuyor.

Nike Air Max 270 React ile Air Max koleksiyonundaki tasarım anlayışı daha da ileriye taşınıyor. Nike React teknolojisinin piyasaya sürülmesi, topuktan ayağın ön kısmına doğru yumuşak bir geçişle, önceki modelinden daha sade topuk çıkıntısıyla sonuçlanıyor ve enerjik bir form oluşturuyor. Ayakkabının üstü, yeni bir tasarım metodu ile geleneksel bir kesim estetiğini yansıtmak için dikişsiz malzemeleri katmanlandırarak koleksiyonun yıllardırsüregelen tasarım dilini takip ediyor.

Nike Senior Sportswear Tasarım Direktörü Dylan Raasch, “Air Max 270 React, dikişli ya da dikişsiz kaplamalar yerine, Element React 87’den esinlenerek yapılmış bir bar teyelleme tekniği ile üretildi” diye açıklıyor. “Bu, estetik bir bakış açısı sağlıyor.” Siluetin içgüdüsel gücü, özellikle de değişik geometrik şekilleriyle, ayakkabının çeşitli farklı görsel ifadeler taşıma potansiyelini destekliyor.

Bir renk Hikayesi

Nike Air Max 270 React’in ilk sürümleri sanat ve tasarım tarihinde istikrarlı bir temeli paylaşıyor. Her renk çeşidi kendi blok ve renk tonlarında belirli bir sanatsal stili nüansa dönüştürüyor. Örneğin, lansman renk tonu, Bauhaus’un resmi asimetrik denge çalışmalarını anımsatarak, kuruluşunun 100. yıldönümünü vurguluyor. Diğer renkler ise geometrik kompozisyonlarını, yüzyılın ortalarından ilham alan renk bloklarını ve San Francisco saykodeliliğini vurguluyor.