Kordsa, geleceği güçlendirmeye devam ediyor

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“Hayatı güçlendirme” misyonuyla lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarında Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren Kordsa, Kocaeli’nde bir kez daha okul yeniledi. Faaliyet gösterdiği her ülkede içinde yer aldığı toplumu da güçlendirmeyi hedefleyen Kordsa; yenilediği okulla çocukların geleceğini güçlendirmeye devam etti. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in katıldığı ve Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ile Kordsa’nın dünya genelindeki üretim tesislerinden Kordsa güçlendiricilerinin dâhil olduğu yenileme çalışmaları kapsamında; okulun sekiz sınıfı ve öğretmenler odası ile spor, sanat ve teknoloji odası, kütüphanesi, laboratuvarı ve yemekhanesi tamamen yenilendi. Okulda aynı zamanda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için yer alan sınıf da yenilendi. Yenileme çalışmasında hem güçlendiriciler hem de çocuklar birlikte keyifli vakit geçirdi. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan; “Kordsa olarak dünyayı ve hayatı güçlendiriyoruz. Son yıllarda faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde topluma ve özellikle çocuklara yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklanarak geleceğin güçlenmesine katkıda bulunuyoruz ve bu projelerimizin kapsamını genişletmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Projelerimize önümüzdeki yıllarda da 44 yıl önce yolculuğumuzu başlattığımız İzmit’te ve diğer tesislerimizin olduğu ülkelerde hız kesmeden devam edeceğiz. Bugün yanımızda olan Ömer Akmanşen’e de teşekkür ederim” dedi.

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