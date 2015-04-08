KMF, Bens Tekstil bünyesinde

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Türkiye’de tanınan ve aranan remayöz makinesi olan KMF’nin satış ve satış sonrası teknik destek hizmetlerini Bens Tekstil üstlendi.

Bens Tekstil Makinaları Pazarlama Danışmanları Hüseyin Cenk Çolak ve Sebahattin Üzüm, yeni yapılanma ile ilgili olarak Tekstil & Teknik Dergimize şunları söylediler: “Remayöz makinalarının tamir bakım ve onarımını yetişmiş ve uzman kadromuzla isterseniz kendi fabrikanızda, isterseniz Bayrampaşa’daki servis ve bakım atölyemizde yapıyoruz. Bens Tekstil, yurt dışında eğitim görmüş bilgili ve uzman kadrosuyla sahip olduğu birikim ve tecrübeyi değerli müşterilerimizle paylaş- manın heyecanını yaşıyor. Kurulduğu andan itibaren firmamızın temel prensibi; daima kaliteli hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. “Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dü- rüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışan Bens Tekstil Makinaları, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek, sektöre bugün ve gelecekte de hizmet etmeye devam edeceklerini” söylediler. Bens Tekstil Makinaları’nın Maltepe – Bayrampa- şa’da bulunan mağazasında sıfır ve 2. el remayöz makinaları, yan dikiş, kasnak, iplik aktarma makinaları, remayöz yedek parçaları, bobinvar yedek parçaları, konfeksiyon iğneleri, Shima – Stoll düz örgü yedek parçaları, Klüber yağ, temizleyici ürünler, Parafin mum, konfeksiyon makasları ve diğer muhtelif malzemelerin satışı yapılmakta