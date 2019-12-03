İpekyol ile davetler ışıl ışıl

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Işıltılardan güç alan akıcı silüetler ve feminen tasarımlar, İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu’yla yılın son günlerine eşlik eden davetlerin en şık eşlikçileri olarak yerini alıyor. Payetlerin etkisi altında kalan elbiseler ve ceketler, romantik tüller ve parlak kumaşlar şiirsel bir mevsimi zengin renk yelpazesine yansıtıyor.

İhtişam dozu yüksek dantel, payet ve parıltılı kumaşlar ile harmanlanan Ipekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu, yükselişe geçen şık davetlerin yakın markajına giriyor.

70’lerin ışıltılı dünyasına adım atan retro-modern parlak kumaşlı ceketler ve maxi boy elbiseler, sade ve alımlı tavrıyla tüm bakışları üstünüze topluyor. Stil sahibi Ipekyol kadınının naif dans ritimlerine eşlik edecek ince kesme taş şeritli ceket ise muhteşem kalıplı bir jean veya akışkan formlu bir pantolonla kusursuz birlikteliğini sürdürmeye aday.

Pilise ve katman oyunlarıyla harekete geçen etekler, dantel detaylarla hacimli bir görünüm sunuyor. Bu parçanın metalik renkte bir bluzla harmanlanması ise rutine kısa bir mola vererek illüzyon etkisi yaratıyor. Güpür ve dantel ile fark yaratmaya hazır maxi boy ve midi boy elbiseler ise feminen bel hattını ortaya çıkaracak saten kemer ve fular görünümlü satenlerle önden bağlanarak kışlık görünümünüze heyecanlı bir dokunuş katıyor.

Gold, gümüş, siyah ve kırmızının ön plana çıktığı koleksiyonda modern dokunuşlar ve işlemeler, tasarımlarda hayat bularak koleksiyona eşlik ediyor. Aksesuarlarda muhteşem eşleştirmenin peşine düşen ışıltı dozu yüksek küpeler, kolyeler ve yüzükler ise siluetinizin aranan tamamlayıcısı oluyor.