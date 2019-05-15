Geleceğin üretildiği malzemeler

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Evde, işte, sokakta, gökyüzünde, suda, hatta uzayda bile, teknik tekstiller ve dokusuz kumaşlar şaşırtıcı uygulamalarda daha yüksek performanslara doğru yol alıyorlar. Çok yönlü ve hafif, ancak bazen metalden daha güçlü olan, geleceğin bu malzemeleri süper güçlerini kusursuz bir şekilde koordine edilen tekstil sistemlerinin etkileşiminden kazanmaktadır. Oerlikon, Frankfurt am Main’de 14-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Techtextil’de, Salon 3, B06’da polyester, polipropilen ve bikomponetlerden yapılan kimyasal elyaf uygulamalarını ve bu alanlarda neler yapabileceklerini gösterecek. Bununla birlikte, bu fuarların sonuçta sadece bir iletişim amaçlı araç olduğunu düşünen Oerlikon, öncelikle ilgili makine ve tesis çözümlerini fuar ziyaretçileriyle yapacakları müzakerelerin merkezine yerleştirmeye odaklanmaktadır.

Alman Araştırma Bakanlığı’na göre, tüm teknik yeniliklerin üçte ikisinden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak yeni malzemelere dayanıyor. Bu noktada şu saptama yapılabilir: İnanılmaz fonksiyonlara sahip teknolojik ürünler, nefes kesici performans ve daha fazla çevresel fayda için daha gelişmiş bir dünyanın anahtarı, aynı zamanda malzemelerin özelliklerini ve işlenmesini iyileştirmektir. Bu öncelikle tekstil için geçerlidir. Muhtemelen başka hiçbir kumaş, gücünü tutarlılığından alan bir “takım oyuncusu” kadar güçlü değildir.

Örneğin tek bir polyester iplik, göze çarpmıyor gibi görünebilir. İnce-kalın özel bir örgüyle işlenmiş, ancak yüksek modüllü / yüksek mukavemetli lifler, en derin sularda yüzen yağ platformlarını tutturmaktadır. Bu kilometre uzunluğundaki “Bağlama Halatları” 1000 tonun üzerinde kırılma yüküne dayanmakta ve işlevini çelikten daha iyi yerine getirebilmektedir. Oerlikon Barmag yıllardır dünya çapındaki müşterilere göre uyarlanmış endüstriyel ipliklerin (IDY) üretimi için özel çözümler sunmaktadır. IDY ve Filament İşleme Ar-Ge Teknoloji Müdürü Dr.- Ing. Dipl.-Kimy. Roy Dolmans “Bu fuarda bir kez daha müşterilerimize ilham verecek çok sayıda yenilik sunacağız,” diyor.

Güçlü ve hafif kumaşlar sizi müteharrik yapar

Ancak, araba emniyet kemeri imalatının gösterdiği gibi basit tekstil ürünleri aynı zamanda yüksek talepleri karşılamaktadır. Tüy bırakmayan PET ipliğinden yapılmış özel kumaş yapıları hem sağlam hem de gerilebilir olduğundan çarpışma durumunda araçtaki yolcuları korumakla birlikte onların kemerden zarar görmesini engellemektedir. Otomotiv dünyasında kimyasal lifler vazgeçilmez hale gelmiştir: Alman Tekstil Araştırma Kurulu halihazırda her arabada yaklaşık 30 kilogram kadar tekstil ürünü kullanıldığını söylüyor. Bu tekstil ürünleri hava yastıklarında, arabanın tavanlarında, döşemelerinde, anahtarlarda, kumanda malzemelerinde, emniyet kemerlerinde bulunmaktadırlar.

Dolmans, bu durumu “Otomotiv endüstrisi, kendi tasarrufları söz konusunda düşük maliyetlerle de ilgileniyor. Otomotiv sektöründeki teknik tekstillerin ekonomik üretiminin en önemli örneklerinden biri HMLS (Yüksek Modüllü Düşük Çekme) ipliklerinden kord bezi üretimidir. Polyesterden yapılan bu öncüller yırtılmaya karşı oldukça dirençlidir, yine de yüksek derecede elastik ve aynı zamanda sıcaklık ve boyutsal olarak stabildirler” diye açıklıyor.Tekstil değer zincirinin tamamında izlenebilirlik konusu, özellikle otomotiv endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Roy Dolmans, “Müşterilerimize yönelik üretim ve proses çözümlerimiz ve kendi DIN ISO sertifikalarımız sayesinde, Oerlikon’da üretim sürecinde izlenebilirliği her zaman garanti edebiliriz” diyor.

Düz bir kumaşa bükülmüş olan endüstriyel iplikler birkaç lastik katman arasında uzanır ve otomobil lastiklerini yolda dengeler. Yollardan bahsetmişken, teknik ipliklerin aynı zamanda bu yolların altında da işlevsel olduğunu hatırlatalım. Jeotekstiller yol yapımında toprağı sağlamlaştırır ve dengeler. Örneğin PET elyaftan yapılmış esnek yüzey yapıları, son derece sert, sürtünmeye karşı dirençlidir ve yıllarca yeraltında kalabilir.

Beşinci yapı malzemelerinden üretilen yüksek teknolojili membranlar

Tekstiller uzun zamandan beri inşaat sektörüne girmiştir ve çelik, beton, ahşap ve camın yanında “beşinci yapı malzemesi” olarak giderek daha fazla rol oynamaktadır. Yenilikçi çözümler arasında Varşova ve Kiev’deki futbol stadyumlarının çatıları veya Bangkok Uluslararası Havaalanı’nda kullanılan özel kaplamalı polyester kumaşlardan yapılmış yükse teknolojili membranlar var.

Geleceğin yapı malzemeleri de dokusuz tekstillerden oluşuyor. Dokusuz tekstil kumaşları çeşitli üretim prosesleri ve birleştirme teknikleri temelinde çeşitli özelliklerle donatılabilir. Isıya ve darbelere karşı dayanıklı, nefes alabilir ve aynı zamanda neme, küflenmeye ve sökülmeye karşı dayanıklıdır ve inşaat sektöründe çatı kaplama, yalıtım ve drenaj için kullanılmaktadır. Oerlikon Nonwoven, ilgili makine ve sistem çözümlerini sunmaktadır. Ama sadece burada değil: Tıp alanında, dokunmamış kumaşlar cerrahi önlükler veya bandajlar için ucuz bir malzeme olarak gerçek bir patlama yaşamaktadırlar, çünkü sıvı veya bakteri bariyeri olarak işlev görürler, ancak buhar geçirgenliğini ve emiciliğini korurlar ve birbirine yapışmazlar. Uygulama yelpazesi filtrasyon, bebek bezleri, mendiller ve peçetelerden jeotekstillere ve keçe halılara kadar uzanır. Ve burada da Oerlikon Nonwoven oldukça ileridedir.

Çok çeşitli tekstil zemin kaplamaları için, polipropilen veya polyesterden yapılmış özel tekstüre sürekli filament iplik özellikle uygundur: Oerlikon Neumag burada çok çeşitli özelliklere sahip BCF ipliklerin üretimi için makine ve tesis çözümleri uzmanı olarak bir adım öne çıkmaktadır.

Çok yönlü dokusuz kumaşlar ve akıllı tekstiller

İşlevsel giyim tekstilleri, teknik ipliklerin yenilikçi uygulamaları için yeni bir fırsat alanıdır. Yeni gelişmelerin yelpazesi, nem dalgalanmalarına tepki veren canlı mikrobiyal hücrelere sahip nefes alabilen eşofmanlardan, önceden bilinmeyen fonksiyonları geliştirmek için elektronik ve sensörleri kullanan akıllı giysilere kadar uzanmaktadır. Akıllı tekstiller ısı, ışık ve elektrik üretebilir, sıcaklık ve hayati fonksiyonları ölçebilir, yaraları iyileştirebilir ve ağrıyı azaltabilir, endüstrileri modernleştirebilir ve arabalar ve inşaatları daha güvenli veya daha konforlu hale getirebilir.

Gelecekte olacak bu senaryo göz önüne alındığında, yarının malzemeleri olan teknik tekstillerin dünya genelinde yükselişe geçmesi şaşırtıcı değildir. Londra’daki Future Market Insights’daki pazar araştırmacıları gibi analistler, 2016 yılında 166 milyar ABD dolar olan teknik tekstiller için dünya pazar hacminin 2027’de 260 milyar ABD dolarına çıkacağını tahmin ediyor. Bu artış, kesinlikle uzun yıllardır sürekli büyüyen polyester elyaf pazarını da etkileyecektir.

Söz konusu insan yapımı elyafların hammadde olarak akıllıca işlenmesi, gelecekteki tekstil yeniliklerinde önemli bir temel teşkil etmektedir. Oerlikon Manmade Fibers ve markaları Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven gibi pazar liderleri bu gelişmeyi temsil etmektedirler. Eriyikten ipliğe, elyaflara ve dokunmamış kumaşlara kadar olan yenilikçi teknolojileri ve yarının materyallerine olan yolculukta daha yüksek performans, verimlilik ve kalite için- burada bahsedilen uygulamaların çoğunun temelini oluşturmaktadır.