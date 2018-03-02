Devan, yeni antimikrobiyal marka hattını başlattı

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Belçika merkezli finishing teknolojileri sağlayıcısı olan Devan Chemicals, yeni bir çok fonksiyonlu antimikrobiyal marka hattı başlattı. Marka hattı, iyi bilinen fakat yakın zamanda yeniden markalandırılmış quat-silane antimikrobiyal çözeltisinden ve ekstra özelliklerden oluşur. Bu, tekstil üreticilerinin tek bir muamele ile birden fazla fonksiyonellik uygulamasına olanak tanır.

Devan’ın son zamanlarda yeniden markalaştırılmış antimikrobiyal çözümü olan BI-OME® ilginç ilave özellikler ile başlatıldı. Özel kimyasal tedarikçisi, antimikrobiyal teknolojisini ürün yelpazesinde bulunan diğer fonksiyonel yünlerle birleştirdi ve şimdi çeşitli kombinasyonlar sunuyor:

BI-OME® Quick dry, soğutma ve rahatlığı sağlamak için etkili ve hızlı buharlaşmayı teşvik etmek için antimikrobiyal özellikleri (koku kontrolü için) gelişmiş nem yönetimi özellikleriyle birleştirir.

BI-OME® Stretch, antimikrobik çözeltiyi daha iyi iyileştirmek için streç geri kazanım özellikleriyle birleştirir.

Daha devrim yaratan varyasyon, antimikrobiyal özelliklerine ek olarak bir antiviral aktiviteye sahip olan BI-OME® AV’dir.

Tabii ki, ekstra özellikler içermeyen antimikrobiyal çözüm olan BI-OME® mevcut olmaya devam etmektedir.

Devan’ın antimikrobik teknolojisi ile ilgili deneyimi uzun yıllardır sürüyor. 25 yıldan fazla süren araştırmalar BI-OME® ürün yelpazesinin oluşturulmasına yol açtı. Sınır ötesi destek paketi (imalathane eğitimi, kalite kontrol, vb.) Ve benzersiz ürün mükemmellik kombinasyonu sayesinde, Devan’ın antimikrobiyal teknolojisi dünyada yaygın şekilde seçilmiştir. BI-OME® tamamen BPR ve EPA’ya uyumludur, kayıtlı Oekotex ve Bluesign, dünya çapında tanınırdır ve konfeksiyon, ev tekstili, yatak takımları, nakliye için uygundur.

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