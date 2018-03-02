Cuma , 2 Mart 2018

Devan, yeni antimikrobiyal marka hattını başlattı

Belçika merkezli finishing teknolojileri sağlayıcısı olan Devan Chemicals, yeni bir çok fonksiyonlu antimikrobiyal marka hattı başlattı. Marka hattı, iyi bilinen fakat yakın zamanda yeniden markalandırılmış quat-silane antimikrobiyal çözeltisinden ve ekstra özelliklerden oluşur. Bu, tekstil üreticilerinin tek bir muamele ile birden fazla fonksiyonellik uygulamasına olanak tanır.

Devan’ın son zamanlarda yeniden markalaştırılmış antimikrobiyal çözümü olan BI-OME® ilginç ilave özellikler ile başlatıldı. Özel kimyasal tedarikçisi, antimikrobiyal teknolojisini ürün yelpazesinde bulunan diğer fonksiyonel yünlerle birleştirdi ve şimdi çeşitli kombinasyonlar sunuyor:

  • BI-OME® Quick dry, soğutma ve rahatlığı sağlamak için etkili ve hızlı buharlaşmayı teşvik etmek için antimikrobiyal özellikleri (koku kontrolü için) gelişmiş nem yönetimi özellikleriyle birleştirir.
  • BI-OME® Stretch, antimikrobik çözeltiyi daha iyi iyileştirmek için streç geri kazanım özellikleriyle birleştirir.
  • Daha devrim yaratan varyasyon, antimikrobiyal özelliklerine ek olarak bir antiviral aktiviteye sahip olan BI-OME® AV’dir.
  • Tabii ki, ekstra özellikler içermeyen antimikrobiyal çözüm olan BI-OME® mevcut olmaya devam etmektedir.

Devan’ın antimikrobik teknolojisi ile ilgili deneyimi uzun yıllardır sürüyor. 25 yıldan fazla süren araştırmalar BI-OME® ürün yelpazesinin oluşturulmasına yol açtı. Sınır ötesi destek paketi (imalathane eğitimi, kalite kontrol, vb.) Ve benzersiz ürün mükemmellik kombinasyonu sayesinde, Devan’ın antimikrobiyal teknolojisi dünyada yaygın şekilde seçilmiştir. BI-OME® tamamen BPR ve EPA’ya uyumludur, kayıtlı Oekotex ve Bluesign, dünya çapında tanınırdır ve konfeksiyon, ev tekstili, yatak takımları, nakliye için uygundur.

#devan, #antimikrobiyal, #DevanChemicals

İnceleyin

ITM 2018 Dünya Lansmanlarına Ev Sahipliği Yapacak

Dünya tekstil sektörünün kalbi 14-17 Nisan 2018 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan ITM 2018 Uluslararası Tekstil ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir