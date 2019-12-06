5 trilyon dolarlık Avrasya potansiyeli

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Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1.6 milyar nüfusu olan 5 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabiliyor. Bir başka deyişle ticari merkez olmak için büyük potansiyele sahip. Yani, ihracatta ve yeni iş bağlantıları kurmak için uzaklara gitmeye de gerek yok.

Kurtuluş uzakta değil

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Ömer Faruk Başaran da bu konuya dikkat çekerek “Kurtuluşu uzaklarda değil kendi coğrafyamızda aramalıyız” dedi. Başaran, “Ülkemiz Avrasya coğrafyasının Rusya ile birlikte 2 önemli aktöründen birisi. Türkiye’nin büyümesi de komşuları ile daha fazla ticaret yapmasından geçiyor. Kaldı ki bölgemizde Türkçe konuşan Türki Cumhuriyetleri ile işbirliğimizi artırarak daha da büyüyecek ve onlar için de faydalı olabilecek potansiyelimiz var. ASİAD olarak bu anlamda iş dünyasına ciddi katkılar sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin baş aktörü Türkiye

Türkiye’nin Avrasya (Avrupa ve Asya) coğrafyası ile entegre olmaya devam etmesi ve Avrasya’yı ön plana alması gerektiğini savunan Ömer Faruk Başaran, “Türkiye Avrasya coğrafyasının doğal baş aktörüdür. Avrasya’sız olmaz. Olursa da yeterince başarılı olunamaz. Avrupa Birliği’nden vazgeçelim demiyoruz. Ancak, Avrasya’ya gereken önemi vermiyoruz. Daha çok ticaret yapmalıyız diyoruz” ifadelerini kullandı. Başaran ayrıca, ekonomik büyüme için süratle acil eylem planına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, kamuda tasarrufun artırılmasının bunlardan biri olduğunu söyledi.