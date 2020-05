Zorluteks TÜBİTAK MAM’ın yürüttüğü proje ile çevresel etkiyi azaltıyor

Paylaş

Zorluteks, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği geri kazanım yönetimi ile çevresel etkileri en aza indirecek projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Zorluteks, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Horizon 2020 projesinde; atıksuyun ileri arıtımı sonrası kalan konsantre atığın proseslerde yeniden kullanılmasıyla, sektörde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Zorluteks, Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde hem yenilikçi hem de teknolojik sistemleri kullanarak projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Zorluteks; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün yürüttüğü “Zero Brine: Re-Designing the Value and Supply Chain of Water and Minerals: A Circular Economy Approach for the Recovery of Resources from Saline Impaired Effluent (Brine) Generated By Process Industries” başlıklı Horizon 2020 projesi kapsamında, “Konsantre atık suyun değerlendirilmesi” amacıyla, biyolojik arıtma tesisinden çıkan deşarj suyunun ileri arıtımdan geçmesi sonrası saf su elde edilmesinin yanı sıra kalan konsantre atığın da farklı bir ileri arıtım prosesinden geçirilmesiyle elde edilecek saf su ve konsantre tuzun proseslerde kullanılması hedefleniyor.

Proje kapsamında elde edilen saf suyun proseste değerlendirilmesi, konsantre tuzlu suyun ise boyama işlemlerinde kullanılması planlanıyor. Hayata geçirilecek bu proje ile toplamda atıksudan %80 su geri kazanımı sağlanması hedeflenirken çevresel etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Bu projenin Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde Zorluteks’in çevresel etkiyi azaltma yönünde attığı adımları daha da güçlendireceğini söyleyen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevresel etkimizi mümkün olan en az seviyeye indirmemiz gerekiyor. Zorluteks bu konuda gösterdiği hassasiyet ve yaptığı inovatif yatırımlar sayesinde bugün dünya devlerinin tercih ettiği bir şirket haline gelmiş bulunuyor. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen bu proje ile Zorluteks olarak bir yandan geri kazanım sayesinde üretim süreçlerinde su tüketiminde doğal kaynak kullanımına gidilmeyecek bir yandan da tuzlu konsantrenin proseslerde kullanması ile tesis içerisinde tüketilen tuz miktarı azalacak. Aynı zamanda bu proje alıcı ortamın su kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlayacak.

Döngüsel ekonomi tabanlı olarak her geçen gün daha da geliştirdiğimiz proses yönetimimizde önemli bir kilometre taşı olan bu proje bizi, Akıllı Hayat 2030 yolunda Zorluteks’in stratejik yaklaşımı kapsamında yer alan müşteri beklentileri, atıkların geri kazanılması, çevresel etkilerin azaltılması hakkındaki hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.”