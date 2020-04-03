Tekstil Sektöründen Anadolu’ya “Corona Virüs” Göçü Olacak

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ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN TEKSTİL ÇALIŞANI DESTEKLENMELİ

Tekstilin önde gelen firmalarından olan Zühre Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, Corona Virüs’ün tekstil sektöründeki firmalara ve çalışanlara etkilerini değerlendirdi.

“TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN VATANDAŞLARIMIZ DESTEKLENMELİ”

Türkiye ekonomisinde her sektörün Corona virüs nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten Zühre Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, “Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat kalemi olan tekstilin Corona Virüs’ten sadece 1 ayda bile oldukça yüksek bir şekilde zarar gördüğü ve önümüzdeki dönemde de bu zararın süreceği kesin. Tüm üretici firmalar, kumaş firmaları ve atölyeler büyük zarar görmüştür ve görmeye devam edecektir. Virüs iki hafta içerisinde bitecek olsa idi bu çok sevindirici bir durum olurdu faka uzmanlar aksi yönde beyanat veriyorlar. Tekstilin en çok beklediği dönem olan mübarek Ramazan Bayramı’nın dahi bu yıl virüs etkisinde geçeceğini öngörebiliyoruz” dedi.

Tekstilde üreticilerin üretim kaybının büyük olacağını kaydeden Ekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayıp büyük olacaktır bu kesin fakat öncelikli konu tekstilde istihdam edilen çalışanların işlerini kaybetmemeleri olmalı. Tekstilden elde ettikleri maddi geliri çok düşük olan, atölyelerde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın sayısı oldukça yüksek. Yüzde 35 kayıt dışı çalıştırma oranı var maalesef halen ülkemizde. Bu çalışanların iş yapmadan 1-2 ayın üzerinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde durabilmeleri imkansız. Bu durum 2 ayı aşarsa, İstanbul’dan ve büyükşehirlerden Anadolu’ya yüksek oranda göç olur büyük ihtimalle. Büyük şirketlerin de zararının yüksek olacağını öngörebiliyoruz fakat bir paket ile tekstilde istihdam edilen vatandaşlarımızın desteklenmesi gerekli”

“GÜZEL GÜNLER GELECEĞİNE DAİR UMUDUMUZ BAKİ”

Tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ve ekonomik nedenlerle Arap ülkeleri, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Amerika ve Avrupa’nın bir bölümünün Türkiye’den tekstil siparişlerini durdurmaları ihtimalini de değerlendiren Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, “Bu durumun olmamasını umuyoruz. İhtimal dahilinde sektörümüzde büyük bir kaos olacaktır. İki ay yüksek motivasyon ve hedeflerimizi koruyarak beklemek zorundayız. Tüm vatandaşlarımız, tüm sektörler bu 2 ayda zor bir dönem atlatacaklar fakat sonucunda güzel günler göreceğimize dair umudumuz her zaman baki kalacaktır” diye konuştu.