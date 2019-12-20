Su geçirmez, elektronik tekstiller için Lazer Baskı!!!

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Akıllı tekstiller sanayii her geçen gün teknolojinin desteği ile gelişmeye ve bambaşka uygulamalarıyla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Sağlıktan savunmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan giyilebilir elektronikler, sanki tekstil tasarımının geleceğini de adım adım dokuyorlar.Yakın bir zamanda RMIT Üniversitesi’nden (Avusturya) bir araştırma ekibi; lazer baskı teknolojisinin yardımıyla, enerji depolama cihazları içeren tekstillerin üretimine yönelik, nispeten düşük maliyetli ve yaygın kullanıma geçirilebilir bir yöntem geliştirdiğini duyurdu. Araştırmacılar; bu yenilikçi yöntem sayesinde, güneş pilleri veya diğer güç kaynakları ile birleştirilebilir, güçlü ve uzun ömürlü enerji depolama cihazlarından olan grafin esaslı süper kapasitörlerin doğrudan tekstiller üzerine lazer baskısının yapılabildiğini ve böylece birkaç dakika içinde su geçirmez, esneyebilir, enerji hasadı yapabilen teknolojilerle kolayca entegre edilebilir 10×10 cm boyutlarında tekstillerin elde edilebildiğini açıkladı.

Bilindiği gibi enerji depolamaya yönelik akıllı tekstillerin geliştirilmesinde uygulanan mevcut yaklaşımlar; pillerin giysilere eklemlenmesi, iletken liflerin kullanım zorunluluğu gibi sınırlamalar yanında kapasite sorunları da gösterebiliyor. Dahası, bu tip tekstillerde yer alan elektronik bileşenler; kısa devre yapma veya tekstil malzemesinin su geçirmez özelliği olmaması halinde ter/nem ile temas sonucu beklenen fonksiyonu yerine getirememe tehlikesi de arz edebiliyor. Lazer baskı teknolojisi destekli bu yenilikçi yaklaşımın ise tüm sınırlamalara karşı bir alternatif olarak sunulduğu görülüyor. RMIT Araştırma Ekibinin bir basın duyurusunda; elektronik tekstillerin enerji depolama ile ilgili sorunlarını çözerek, geleceğin giyilebilir teknolojilerinin ve akıllı giysilerinin “sürekli güç/enerji” ihtiyaçlarını gidermeyi planladıklarına yönelik söylemleri de bu değerlendirmeyi destekler nitelikte…