Lenzing blockchain teknolojisi ile elyaflarının izini sürüyor

Paylaş

Yenilenebilir ağaç malzemesinden yapılan özel elyaflar pazarında dünya lideri Lenzing Grubu, tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik alanındaki lider konumunu güçlendiriyor. Lenzing bu kapsamda, blockchain teknolojisi ile TENCEL™ markalı elyaf ticaretini desteklemenin yanı sıra markalar ve tüketiciler için giysilerin içerisindeki elyaflarının tespit edilebilmesi için tam şeffaflık ve izlenebilirliğini de sağlayacak. Farklı girişimleri değerlendirmesinin ardından Lenzing, bu hedefini gerçekleştirmek için Hong Kong merkezli teknoloji şirketi TextileGenesis™ platformuna katılmaya karar verdi.

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin içeriğini ve tedarikçilerini giderek daha fazla anlamak istedikçe yeni bir şeffaflık ve izlenebilirlik seviyesine ihtiyaç duyuluyor. Ağaçtan giysiye ve ev tekstiline kadar tedarik zincirinde şeffaflık, tüm müşterilerin ve iş ortaklarının her bir üretim ve dağıtım safhasında TENCEL™ elyaflarını ve ağaç kaynağını tespit etmelerine imkân sağlayacak. Bitmiş giyside bulunan QR kodu sayesinde tüketiciler satın almak istedikleri giysilerin kökenini tespit edebilecek.

Lenzing Grubu CEO’su Stefan Doboczky, “LENZING™ ECOVERO™ markalı elyaflarla fiziksel izlenebilirlikte öncü olan Lenzing, artık dijital izlenebilirlik çağına giriyor. Şeffaflık alanında ulaşılan bu dönüm noktası sürdürülebilirlik taahhüdümüzü daha da güçlendirecek. TextileGenesis™ ile birlikte markalar ve tüketiciler için eşsiz bir şeffaflık seviyesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu adımla Lenzing, tekstil endüstrisinin daha da yeşil bir hale gelmesine katkıda bulunacak” diyor.

Lenzing, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tüm değer zincirindeki iş ortaklarıyla birlikte pilot testler yapacak. Lenzing bu platformun 2020 yılında tam olarak faaliyete geçmesini bekliyor.