İtalyan Tekstil Devi BTSR Yeni Ürünlerini Tanıttı

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Türkiye’de Teksel Tekstil’in uzun yıllardır distribütörlüğünü yaptığı İtalyan BTSR firması, mevcut ve yeni geliştirdiği ürünleri Türk Tekstil sektörünün temsilcilerine İstanbul ve Gaziantep’te düzenlemiş olduğu teknoloji zirvesi ile tanıttı.

Her iki zirvede de BTSR firmasının mevcut ürünleri olan iplik kopma sensörleri, kalite sensörleri ve elektronik tansiyon kontrollü besleme cihazlarının yanında piyasaya yeni sunulacak olan IRIDIUM iplik kalite sensörü, Ultrafeeder2 & Unico2 besleme cihazları ve firmaların Endüstri 4.0 çalışmalarına destek sağlayacak olan PC-LINK Web yazılım sisteminin de detaylarını 10 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Polat Renaissance Otelde ve 12 Aralık 2019 tarihinde ise Gaziantep Divan Otel’de katılımcılarla paylaştı.

Gerçekleştirilen teknoloji zirvesinde Teksel Tekstil A.Ş. firmasıyla ilgili bilgiler de verildi. 1987 yılında İstanbul’da kurulan firma bugün sektörlerinde deneyimli 45 kişilik uzman kadrosuyla tekstil makineleri, yedek parça ve aksamları konusunda uluslararası 14 firmanın Türkiye’deki temsilciliğini yapmaktadır.

Açılış konuşmasının ardından BTSR Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Angelo Rizzo, firma ve ürünleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 1979 yılında İtalya’da kurulan BTSR firması, 100’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. Yenilikçi ve gelişim odaklı kültür yapısına sahip olan firma, 200’den fazla Makine Üreticisine (OEM) ürünleri ile teknolojik destek sağlıyor, 3000’den fazla Tekstil / Teknik Tekstil son kullanıcısı ve 40’dan fazla ülkede nitelikli çözüm ortakları ile çalışıyor.

BTSR firmasının ana sektör uygulamaları hakkında da bilgi veren Rizzo, “Bayan ince ve soket çorap, yuvarlak örme, medikal, seamless, iplik hazırlık uygulamaları, teknik tekstil, halı, hijyen ve bebek bezi prosesleri alanında hizmet veriyoruz.” dedi. Angelo Rizzo, BTSR firmasının tekstil uygulamalarında lider şirketler için iplik kopma takip sensörleri, tansiyon kontrollü iplik besleme çözümleri ve iplik kalite kontrol proseslerinde global bir referans olduğunu dile getirdi.

Angelo Rizzo’nun ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek, ‘Tekstilde Yeni Ufuklar’ konulu bir sunum yaptı.

Sonrasında gerçekleştirilen paralel sunumlarda ise sektörlere özel BTSR uygulamaları, Teksel Tekstil Bölge Satış Müdürleri tarafından detaylı olarak sektör temsilcilerine aktarıldı. Soru cevap kısmında katılımcılar üretimde yaşadıkları sorunlara BTSR ürünleri ile nasıl çözüm sağlayacaklarına dair bilgi aldılar.

Sunumların ardından BTSR Satış ve Teknik Servis Yetkilisi Claudio Marini iplik kalite kontrol alanında çığır açacak Iridium sistemi hakkında bilgi verdi. Marini, “İpliğin kalitesini kontrol etmek için geliştirilen hızlı bir sensör olan Iridium, 3 boyutlu okuma ve renk analiz sistemidir. Optik okuyucu sayesinde bu yeni sensör, her koşulda ipliğin konumunu ve boyutunu tespit edebiliyor. Bu sisteme eklenen diğer bir sensör ile renkler okunabilecek. Kirlilik nedeniyle ipliğin doğal rengi değişir. Bu kusurları tespit edecek olan sensör sayesinde iplik fabrikalarındaki proseslerde daha kaliteli sonuçlar alınabilecek ve PC-LINK yazılım sistemi ile üreticiler, diledikleri gibi raporlama yaptırabilecek” diye konuştu.

Teknoloji Zirvesi’nde sunumların ardından katılımcı firmalar arasında çekiliş yapıldı. İki firma İstanbul’dan, bir firma da Gaziantep’den 2 gece 3 gün sürecek olan İtalya gezisine katılmaya hak kazandı. Şanslı firmalar BTSR’nin İtalya’daki tesislerini de gezebilecek.