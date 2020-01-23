Her Yönden Artı Değer

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Cam hibrit dokuma fırın konveyör bantları dokunmamış (nonwoven) kumaş üretiminde çığır açtı. Beklentiler yüksekti, ancak üç yıllık pratik uygulamanın sonunda ortaya çıkan sonuçlar onları da aştı. GKD’nin – Gebr. Kufferath AG (GKD) – yenilikçi cam hibrit örgü bantları ileri teknolojiye dayalı ısıl bağlama (thermobonding) işlemlerinde işlem performansı ve ürün kalitesi ile ikna ediyor. Önceleri ağırlıklı olarak çift bantlı kurutucularda manyetik üst bant olarak kullanılan bu bant tipini giderek artan sayıda uygulayıcı artık alt bant olarak da kullanıyor. Çözgü yönünde bükülü cam iplikten, atkı yönünde metal telden oluşan, tamamen PFA kaplı yapısı yapışıcı ürünlerin yapışmasını önlüyor. Böylece, bakım ve arıza kaynaklı devre dışı kalma süreleri en aza inerken, üretim hızı ve hizmet süreleri standart ölçüleri kat kat aşıyor.

Alanında dünya lideri olan teknik tekstil kuruluşu GKD’nin birim alan ağırlığı yalnızca 1,8 kg/m2 olan yeni bant konstrüksiyonu kurutma işlemlerine yönelik enerji etkin bir hafif yapı elemanıdır. Aynı zamanda, metalden ve cam elyafından oluşan malzeme kombinasyonunun yüksek dirençli PFA ile kaplanmış olması da proses etkinliğine önemli bir katkı sağlar. Kaplama sayesinde, bikomponent liflerin kullanıldığı durumlar da dahi çözgü ve atkının tellerine ve kesişme noktalarına ürün yapışması önlenir. Bükülü cam ipliğin üzerinde veya tellerin arasında lifler veya bağlayıcı maddeler birikmez. Kirlenmenin bu şekilde en aza indirgenmesiyle üretim hızında belirgin bir artış kaydedilmektedir. Proses ve ürün kalitesinde belirleyici olan bir diğer faktör de bu bant tipinin yüksek bir yanal stabiliteye sahip olmasıdır: Tek katmanlı bu konstrüksiyon, ürünün ebadının geniş veya büzüşme güçlerinin yüksek olduğu işlemlerde bile mükemmel çalışma özellikleriyle ikna eder. Üst bantta 0,8 mm kalınlığında manyetik çelik atkı telleri bandı güvenli bir biçimde manyetik kenarlarda tutar. Böylece elde edilen mutlak düz konum kesin bir kalibrasyonu ve kompresyonu garanti eder. Alt bant olarak kullanımlarda ise paslanmaz çelikten atkı telleri yanal stabiliteyi sağlar. Böylece yüksek hacimli ve yoğun biçimde sıkıştırılmış ürünlerde dahi tüm genişlik boyunca çok düşük toleranslı sabit kalınlık ve yoğunluklar elde edilir.

Üst ve alt bantlarda yıllarla ölçülen çalışma süreleri

GKD’nin cam hibrit bantları yüksek hava geçirimli, eşit boyutlu göz büyüklüğü ile öne çıkmaktadır. Bükülü cam ipliklerin 250 dereceye kadar ısıya dayanıklı olması bandın uzamasını önler. Diğer yandan, kapsamlı bir PTFE kenar kaplaması da bantların uzun ömürlü olmasına katkı sağlar: Bu kenarın çok kaygan ve mutlak biçimde düz kesilmiş olması bandın güvenli kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca, banda dikilmiş işaretsiz pin dikiş üretilen dokunmamış kumaşta baskı izi olmamasını garanti eder. Üst ve alt bantlar olarak kullanıma yönelik talebin artması GKD cam hibrit bantların toplamda sağladığı avantajların bir göstergesidir. Tesis imalatçıları tarafından önceleri kurutucularda üst bant olarak kullanılan bantlar 2016 yılından bu yana çalışmakta olup, ilk uygulayıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamıştır. Geniş boyutlu ısıl bağlama tesislerinde çoğu kez yalnızca birkaç ay çalışan kıvırcık cam iplikli bantlara kıyasla daha yüksek olan satın alma maliyetleri çoğu zaman daha bir yıl dolmadan kendini amorti etmektedir. Bunun sonucunda, giderek artan sayıda uygulayıcı bu bant tipini alt bant olarak da kullanmaya başlamış olup bu kullanım alanında da yaklaşık bir buçuk yıldır başarıyla uygulanmaktadır. Dolayısıyla, GKD’nin cam hibrit konveyör bantları genel görünümüyle uzun hizmet ömrü, artmış verimlilik, minimum bakım gereksinimi ve yüksek üretim hızı – ve dahası daha iyi ürün kalitesiyle – ısıl bağlama işlemleri için sürdürülebilir bir ekonomik çözüm olarak kendini kanıtlamıştır.